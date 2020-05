Econoom Geert Noels: “Hogere belastingen zullen Vlaanderen hard raken”

Geen Marshallplan of grootschalige onnodige infrastructuurwerken, econoom en geldexpert in ons geldpanel Geert Noels (52) pleit voor meer kleinschalige, maar efficiënte maatregelen: zoals inhaallessen voor leerlingen met armoederisico en extra inzetten op fraudebestrijding. Maar hij heeft nog meer ideeën. Onze journalist vroeg hem in het kader van #operatie toekomst wat we dringend moeten aanpakken. En vooral: met wat moeten we stoppen?

Wat moeten we dringend aanpakken?

“Laat ons alles in het werk stellen om de neergang van de economie en de duurtijd van de crisis zo beperkt als mogelijk te houden. Alle kansen die de zware corona-factuur van straks verzachten, moeten we grijpen. Mits mondmaskers zouden zeker alle buitenactiviteiten mogelijk moeten zijn. Probeer een tweede lockdown te vermijden en benut de tijd om scenario’s uit te dokteren om de economie zo goed mogelijk te laten draaien als er een tweede corona-golf komt. Wees zuinig en denk verder dan vandaag. De vragen ‘hoe gaan we dit morgen terugbetalen?’ en ‘wie zal dat doen?’ verdwijnen niet. Maak schulden, maar besef dat inflatie als oplossing niet pijnloos is. Het holt spaargeld en koopkracht uit en is moeilijk in de hand te houden.

Schuif de factuur niet door naar de volgende generaties. Zet in op de eigen productie van noodzakelijke middelen zoals beschermingsmateriaal, maar besef dat de kostprijs van een aantal goederen zal stijgen en keer je niet af van de globalisering. Ook al vallen er nu zware klappen: blijf inzetten op export. Dat heeft ons rijk gemaakt. In plaats van iedereen massaal op tijdelijke werkloosheid te zetten, laat ook werknemers nadenken over nieuwe projecten, digitalisering en klimaat- en milieuverbeteringen. Toets alle grote investeringen op hun ecologische waarde want anders komt de rekening vroeg of laat nog een tweede keer. Begrijp dat hogere belastingen het zwaar getroffen Vlaanderen – met veel privé-tewerkstelling en een goed draaiende export – hard raken.

Maak werken aantrekkelijk, met een nog ambitieuzer plan dan de taxshift Geert Noels

Besparen zou beter zijn, maar onze geschiedenis is wat dat betreft niet fraai. Stop met landen zoals Nederland uit te lachen die wel slagen in buffers op te bouwen en er nu veel beter voorstaan. Maak werken aantrekkelijk – met een nog ambitieuzer plan dan de taxshift - en ga met een fijn kammetje door allerlei subsidies en uitzonderingen, ook die op belasting op consumptie. De BTW moet globaal niet stijgen, maar er zijn teveel uitzonderingen. Zeker bij luxeproducten is er nog wat mogelijk om hogere BTW te heffen. Voer de fraudebestrijding op, zeker tegen misbruik van coronasteun. Geef inhaallessen aan leerlingen met armoederisico. Digitaliseer het onderwijs voor alle leerlingen, ook voor de kansarmen. Bespaar dankzij de digitalisering op het gebruik en onderhoud van gebouwen. Laat treinen – zoals de e-commerce – niet langer nog voorbijrijden, maar spring erop. Geloof in de toekomst met digitale toepassingen en stap versneld mee in het 5G-verhaal.”

Waar moeten we mee stoppen?

“Voer geen Marshallplan uit of grootschalige infrastructuurwerken die niet nodig zijn. Kies voor kleinschalige projecten die op een efficiënte manier de economie laten draaien. Liever veel fietssnelwegen dan één Oosterweel of Saeftinghedok, projecten die precorona en niet zo toekomstproof zijn.

Geef geen geld aan zombiebedrijven. Laat toe dat er bedrijven verdwijnen en dat andere de plaats vullen Geert Noels

Laat kapitalisme op zichzelf werken. Ga het niet extra belasten want anders zullen weinigen nog het risico nemen om te investeren, maar bedenk ook geen nieuwe wet Cooreman-De Clercq waarbij kapitaalverhogingen gefinancierd worden met subsidies. Kies voor een uitbreiding van de WIN/WIN-leningen, waarbij burgers met een geld uitlenen aan ondernemingen en handelszaken die ze zelf de moeite waard vinden. Een buurman of een vriend kan de levensvatbaarheid van een zaak in eigen dorp sneller en beter inschatten dan de overheid in Brussel.

Geef geen geld aan zombiebedrijven. Laat toe dat er bedrijven verdwijnen en dat andere de plaats vullen. Let op voor grote buitenlandse bedrijven die alles proberen weg te graaien. Wees waakzaam: als overheid kan je wel proberen de koopkracht van de bevolking op peil te houden, maar wat ben je ermee als Amazon de Belgische producenten onder druk zet om zo goedkoop mogelijk te produceren? Durf oneerlijke concurrentie aan te pakken. Zorg voor inspraak voor de Belgische belastingbetaler als je grote bedrijven – zoals Brussels Airlines – wil redden. Wees zuinig op het groen dat we nog hebben in Vlaanderen en offer dat niet zomaar op voor nieuwe industrieterreinen.”

Lees meer over operatie toekomst in dit dossier.

Lees ook:

“Tijdelijk extra belastingen heffen om coronafactuur te betalen”: Onze geldexpert Michel Maus bespreekt oplossingen uit het verleden (+)

Je aandelen snel verkopen of nu beleggen in goed draaiende sector? Onze beursexpert lijst de 10 grootste fouten op in crisistijd (+)

Een financieel zorgeloze oude dag: zo behoud je je levensstandaard na jouw pensioen (+)