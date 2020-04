Econoom: “Europees crisisplan is compromis om elkaar te vinden, maar zal onvoldoende zijn” Belga

10 april 2020

16u37 0 Economie Het akkoord dat de Europese ministers van Financiën donderdagavond bereikt hebben over een pakket maatregelen om de economische schokken door de coronacrisis op te vangen, is volgens econoom en docent Pascal Paepen een soort compromis geworden om elkaar in het noorden en zuiden tevreden te houden. “Maar dit zal niet voldoende zijn, zeker niet voor het zuiden”, denkt Paepen.

Na wekenlange onderhandelingen en vaak verhitte woordenwisselingen raakten de ministers het eens over een pakket dat tot 540 miljard euro kan mobiliseren om technisch werklozen, ondernemingen en nationale begrotingen te ondersteunen.

“In de Verenigde Staten werd meteen de bazooka bovengehaald en ineens tot 2.300 miljard dollar uitgetrokken. In Europa daarentegen is het meer de gewoonte om in stapjes tewerk te gaan, zoals we dat eerder ook al zagen, bijvoorbeeld met de crisis in Griekenland. De Angelsaksische wereld reageert anders, ingrijpender. Een beetje zoals Wall Street of de financiële markten bij een faillissement: die slikken, schrijven af en gaan verder.”

Geen blanco cheque

Wat in Europa volgens Paepen ook speelt, is dat Nederland en Duitsland deze steun voor andere landen moeilijk uitgelegd krijgen bij hun bevolking. “Omdat het nu een gezondheidscrisis betreft, valt dat nog mee. Maar ik begrijp dat Nederland geen blanco cheque op tafel wil leggen.”

“Als het huis van je broer of zus afbrandt, wil je die uiteraard helpen. Dan stel je bijvoorbeeld een kamer in je eigen huis ter beschikking. Maar wat je dan niet zal doen is mee instappen in zijn of haar hypotheek. Dat is te gevaarlijk en kan leiden tot familiale ruzie. Er kan immers misbruik gemaakt worden van die middelen, waardoor je uiteindelijk zelf ook in de problemen kan komen.”

Volgens Paepen zijn de landen in het zuiden van Europa niet altijd even efficiënt omgegaan met overheidsmiddelen als de landen in het noorden, waardoor er bij die laatste wantrouwen heerst. “Wat je ook niet mag vergeten, is dat de Nederlandse banken aan weinig risico blootgesteld zijn in bijvoorbeeld Italië. Dat is in Frankrijk volledig anders, waar de banken in Italië aan grote risico's blootgesteld staan. Dat speelt mee en maakt dat de Franse overheid veel meer geneigd zal zijn om de zuiderse landen tegemoet te komen.”

E-commerce van goederen, maar ook voeding zal fenomenaal toenemen. Een aantal bedrijven heeft daar goed op geanticipeerd, veel andere zijn er niet op voorzien. Econoom Pascal Paepen

Paepen verwacht voorts dat, wanneer de coronacrisis achter de rug zal zijn, de economie er anders uit zal zien. “E-commerce van goederen, maar ook voeding zal fenomenaal toenemen. Een aantal bedrijven heeft daar goed op geanticipeerd, veel andere zijn er niet op voorzien. Zo hadden de meeste een geleidelijke groei van e-commerce verwacht en niet zo fors als vandaag. Bpost komt bijvoorbeeld in de problemen omdat er nu te veel pakjes ineens geleverd moeten worden.”

Het zullen volgens Paepen evenwel de bedrijven zijn, die het voor deze crisis al moeilijk hadden, die zullen sneuvelen. En daaronder mogelijk heel wat horeca-ondernemers. “Het is immers maar de vraag of meteen na deze crisis de Belgen weer massaal op café of uit eten zullen gaan. Veel ouderen zullen misschien geen risico willen lopen wanneer er nog geen vaccin is. En met mondkapjes op restaurant gaan is ook niet ideaal.”

Het uitstel van de solden naar augustus zou ook een slechte zaak kunnen zijn, want wie gaat op dat moment nog warme kleren kopen Econoom Pascal Paepen

“De kledingsector had het voor de crisis ook al niet makkelijk en ook daar vrees ik dat bedrijven zullen sneuvelen die het voorheen al niet makkelijk hadden. Het uitstel van de solden naar augustus zou ook een slechte zaak kunnen zijn, want wie gaat op dat moment nog warme kleren kopen. Daardoor kunnen modebedrijven met stocks blijven zitten.”

Economisch herstel

Een herstel van de economie naar het niveau van voor de coronacrisis zal volgens de econoom wellicht nog één à twee jaar op zich laten wachten. “Maar het zal geen tien jaar duren. De economie is altijd al cyclisch geweest en nu zullen we een recessie en mogelijk zelfs een depressie doormaken.”

Het idee van ‘helikoptergeld’, waarbij elke burger door de staat geld op de rekening gestort krijgt, om de economie weer aan te zwengelen, is volgens Paepen niet efficiënt en zou de overheden erg veel kosten. “Dit riskeert dat veel mensen dat geld gaan opsparen en dat zou niet efficiënt zijn. Ik denk daarom niet dat dit er zou komen. Veel beter is het om de mensen die echt in de problemen zitten, te gaan helpen.”