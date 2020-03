Econoom die grote financiële crisis van 2008 voorspelde: “Trump zal verkiezingen verliezen door coronavirus” LH

03 maart 2020

11u33

Bron: The Independent 0 Economie Nouriel Roubini, een gerenommeerde Amerikaanse professor economie, zegt in het Duitse blad Der Spiegel dat het coronavirus, dat al voor zes doden zorgde in de VS, de herverkiezing van Amerikaans president Donald Trump kan bedreigen. Roubini voorspelde als een van de weinigen de kredietcrisis van 2008, en kreeg daar de veelzeggende bijnaam ‘Dr. Doom’ voor.

Nu beweert Roubini dat het coronavirus een grotere impact kan hebben op de wereldeconomie én de herverkiezing van Trump dan de mensen denken. Zal zijn voorspelling ook nu weer uitkomen?

Volgens Roubini zullen de beurzen langdurig in de ban van het virus blijven en kan dat dit jaar voor een daling van 30 tot 40 procent zorgen. “De aandelenmarkten zullen op en neer gaan, maar toch vooral dalen”, aldus Roubini. Als dat gebeurt, verliest Trump volgens de econoom zijn belangrijkste argument waarom hij herkozen moet worden: dat de Amerikaanse economie het bijzonder goed doet.

“Je kan geen muur in de lucht bouwen”, is een van Roubini’s andere argumenten. “Ik woon in New York en mensen gaan nauwelijks nog naar restaurants, bioscopen of theaters, hoewel tot nu toe niemand door het virus is besmet”, verklaarde hij aan het Duitse magazine. Het interview werd afgenomen voor het eerste geval van corona in New York werd geregistreerd.

Het Democratische veld is arm, maar Trump is dood Professor economie Nouriel Roubini

Volgens Roubini zal ook verdere bangmakerij de herverkiezingskansen van Trump doen slinken. “Hij (Trump, nvdr.) zal de verkiezingen verliezen, dat is zeker”, is Roubini overtuigd. “Ford verloor van Carter na de olieschok van 1973, Carter verloor van Reagan door de tweede oliecrisis in 1979 en Bush verloor van Clinton na de Iraakse invasie in Koeweit”, aldus Roubini. “Het Democratische veld is arm, maar Trump is dood”, voegde hij er nog aan toe.

Wat voorlopig wel in het voordeel van Trump pleit, is dat de Amerikaanse aandelenbeurzen gisteren een krachtig herstel toonden na de zware koersverliezen van vorige week. Het waren de grootste verliezen sinds de grote financiële crisis van 2008. Wall Street lijkt erop te rekenen dat centrale banken met steunmaatregelen komen om zo de economische impact van het virus te verzachten.