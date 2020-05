Economische werkloosheid meer dan vervijfvoudigd HAA

11 mei 2020

07u07

Bron: Belga 1 Economie In het eerste kwartaal van 2020 is de tijdelijke werkloosheid gestegen tot 5,2 procent, vergeleken met 1 procent voor dezelfde periode in 2019. Dat blijkt uit een analyse van het sociaal secretariaat Partena Professional, dat een anoniem overzicht heeft opgesteld van de gepresteerde werkuren van 154.770 werknemers.

Vanaf vandaag hebben alle bedrijven het recht om hun activiteiten te hervatten, op voorwaarde dat ze zich houden aan een reeks maatregelen ter bescherming van klanten en werknemers. Volgens de analyse van het eerste kwartaal van 2020 waren sommige sectoren genoodzaakt hun toevlucht te nemen tot tijdelijke werkloosheid als gevolg van de sterke daling van hun activiteiten of zelfs hun sluiting.



"In die zin is dit type van afwezigheid gestegen van 1 procent in het eerste kwartaal van 2019 tot 5,2 procent voor dezelfde periode in 2020 een ongekende stijging", zegt Wim Demey van Partena.

Horeca

"Het is geen verrassing dat de horecasector het zwaarst getroffen is door de crisis", aldus Demey. "De economische werkloosheid is hier gestegen van 2 tot 15 procent in 2020, tot zelfs 17 procent voor kleine bedrijven. In de bouwsector is het percentage ook verdubbeld als gevolg van de crisis. Het zijn bovendien vooral de kleine bedrijven die het meest te lijden hebben en meer gebruik maken van dit soort afwezigheid (7 procent).”



Als we specifiek naar Brussel kijken, is de sterke toename te wijten aan het belang van de horeca, het toerisme en de detailhandel in het gewest, drie sectoren die zwaar getroffen zijn door de crisis en de coronamaatregelen.

Als gevolg van de coronacrisis is het totale aantal gewerkte uren van de Belgen met 4,6 procent gedaald ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Als we de gewerkte uren per sector van dichterbij bekijken, zien we dat de horecasector ook hier het zwaarst getroffen is. Het aantal gewerkte uren is namelijk met 22 procent gedaald ten opzichte van dezelfde periode in 2019.

Verwachting

Op basis van deze eerste resultaten concludeert Partena dat de cijfers van het tweede kwartaal nog uitzonderlijker zullen zijn omdat in het eerste kwartaal slechts drie weken direct beïnvloed werden door de coronamaatregelen.

"Rekening houdend met het feit dat de coronamaatregelen pas midden maart werden ingevoerd, is het effect op de kwartaalresultaten zeker indrukwekkend. Met dezelfde ontwikkeling belooft het tweede kwartaal net zo ongeëvenaard te worden. De vraag is dus hoe snel de sectoren weer kunnen terugkeren naar een normaal productieniveau", besluit Demey.

