Economische Inspectie nam in 2018 voor 13 miljoen euro namaakgoederen in beslag TT

19 september 2019

19u43

Bron: Belga 0 Economie De Economische Inspectie heeft in 2018 205.722 namaakgoederen van de Belgische markt gehaald, omdat die in strijd waren met de geldende intellectuele-eigendomsrechten die op de nagemaakte producten rusten. De namaakgoederen hadden een waarde van 13,2 miljoen euro. Dat blijkt uit een antwoord van minister van Economie Wouter Beke (CD&V) op een schriftelijke vraag van zijn partijgenote Leen Dierick.

Het aantal goederen dat in beslag genomen wordt, schommelt van jaar tot jaar. Zo waren het er in 2016 432.727, in 2017 432.531, in 2018 205.722 en in 2019 voorlopig 156.072. De goederen waar de inspectie dit jaar beslag op liet leggen, hebben een waarde van 12,5 miljoen euro.

De cijfers worden bekendgemaakt op de dag de Europese Commissie cijfers vrijgaf van het aantal namaakgoederen dat aan de douanediensten tegenhouden aan de Europese buitengrenzen (havens, luchthavens, landgrenzen). In België werden vorig jaar 12.076 zulke inbeslagnames gedaan, goed voor 1.307.944 artikelen.

De goederen die de Economische Inspectie in beslag neemt, legt minister Beke uit, bevinden zich op de Belgische markt. "Deze goederen circuleren in het zwarte economische circuit en gaan dus zelden gepaard met documenten die kunnen helpen om de oorsprong te bepalen.”