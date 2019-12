Economische groei in Groot-Brittannië op laagste peil sinds 2009 KVE

10 december 2019

17u46

Bron: Belga 0 Economie De economie in Groot-Brittannië heeft de zwakste drie maanden in zeker tien jaar achter de rug. In augustus en september was er een daling van de output, terwijl de groei in oktober stagneerde, zo maakte het Britse instituut voor statistiek dinsdag bekend.

In de dienstensector was er wel nog een lichte groei (+0,2 procent), maar in de industrie en de bouw viel de activiteit fors terug. Analisten wijzen als verklaring op de aanhoudende onzekerheid rond de brexit.

Donderdag zijn er parlementsverkiezingen in Groot-Brittannië en alle partijen beloven economische groei.