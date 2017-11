Economische groei in EU hoger dan verwacht ep

11u17

Bron: Belga 0 AFP Eurocommissaris van Economie Pierre Moscovici. Economie De economie van de eurozone beleeft haar beste periode in tien jaar. Het bruto binnenlands product van de negentien eurolanden zou dit jaar met 2,2 procent toenemen, zo blijkt donderdag uit nieuwe prognoses van de Europese Commissie. De Belgische economie zou met 1,7 procent groeien. Het Belgische begrotingstekort wordt ingeschat op 1,5 procent.

2017 lijkt op economisch vlak een meevaller te worden. In de lente raamde de Commissie de groei van de eurozone nog op 1,7 procent. Dat kan nu, mede dankzij de sterke private consumptie, de wereldwijde groei en de gunstige financieringsvoorwaarden, opgekrikt worden tot 2,2 procent.

Ook voor 2018 en 2019 schroeft de Commissie de groeiverwachtingen op. De economieën van de eurolanden zouden dan respectievelijk 2,1 en 1,9 procent groter worden.

Meer jobs en investeringen

"We krijgen goed nieuws op vele fronten. Er worden meer jobs gecreëerd, de investeringen nemen toe en de openbare financiën sterken aan", reageert eurocommissaris Pierre Moscovici. Hij erkent wel dat de werkloosheid met name in het zuiden van Europa nog steeds hoog is en dat de lonen maar in bescheiden mate toenemen. "Er is een vastberaden inspanning van de lidstaten nodig om ervoor te zorgen dat deze groei duurzaam is en de vruchten ervan op gelijke wijze verdeeld worden."

Dankzij de sterke economische groei zakt de werkloosheidsgraad in de eurozone dit jaar tot 9,1 procent, het laagste niveau sinds 2009. Ook de openbare financiën van de eurolanden staan er beter voor. Het gemiddelde begrotingstekort daalt tot 1,1 procent en de schuld tot 89,3 procent en die neerwaartse trend zou zich de komende twee jaar doorzetten.

Goed nieuws voor België

Volgens de Europese prognoses zou de Belgische economie dit jaar met 1,7 procent toenemen. Voor de komende twee jaar wordt een groeicijfer van respectievelijk 1,8 en 1,7 procent verwacht. Omwille van de hoge energieprijzen is de inflatie in België (2,2 procent) dit jaar beduidend hoger dan in de rest van de eurozone (1,5 procent), maar die kloof zou de komende jaren kleiner worden.

Het Belgische begrotingstekort wordt dit jaar ingeschaald op 1,5 procent, en op 1,4 en 1,5 procent in 2018 en 2019. Het structurele tekort zou dit jaar eveneens uitkomen op 1,5 procent, volgend jaar stabiel blijven en in 2019 terug stijgen tot 1,7 procent. Volgens de huidige prognoses zou de Belgische schuldenberg dit jaar krimpen tot 103,8 procent en tot 101,2 procent in 2019.

anp Minister van Financiën Johan Van Overtveldt: "Geen enkel ander land heeft het structureel tekort meer beperkt."

Sterke budgettaire vooruitgang

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) ziet in de herfstvooruitzichten van de Europese Commissie een "bevestiging van de sterke budgettaire vooruitgang".

"De Europese Commissie bevestigt de sterke budgettaire vooruitgang in 2017. Geen enkel ander land van de eurozone heeft het structureel tekort meer beperkt dan België. Er is op budgettair vlak een enorme weg afgelegd, wat niet wegneemt dat de uitdaging voor de komende jaren groot blijft. Positief is dat de laatste cijfers van de overheid, die nog niet beschikbaar waren op het moment dat Commissie haar raming afsloot, nog beter zijn dan verwacht", zegt de minister.

"Algemeen laten de cijfers duidelijk een positief beeld zien: de economische groei versnelt, de jobgroei blijft stevig en de reële koopkracht van de burgers krijgt een stevige impuls. Tot slot daalt de schuldgraad eindelijk, daarmee wordt de kentering voortgezet", besluit Van Overtveldt.