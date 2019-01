Economische groei eurozone vertraagt, Italië belandt in recessie HR

31 januari 2019

11u53

Bron: Belga 0 Economie De economische groei in de eurozone is vorig jaar vertraagd tot 1,8 procent. Dat blijkt uit een eerste raming van het Europese statistiekbureau Eurostat. In 2017 was er nog een groei van 2,4 procent. De Italiaanse economie is in een recessie beland.

In haar recentste prognoses voor 2018, in november, was de Europese Commissie nog uitgegaan van een groei van 2,1 procent voor de zone van negentien eurolanden.

In het slotkwartaal van het jaar kwam de economische groei uit op 0,2 procent, evenveel als in het derde kwartaal.

Eurostat maakte donderdag voorts bekend dat de werkloosheidsgraad in de eurozone 7,9 procent bedroeg in december, net als in november. Dat is nog steeds het laagste niveau in tien jaar. Concreet waren er in december ruim 12,9 miljoen werklozen in de eurozone.

Italië in recessie

De Italiaanse economie is in een recessie beland. Dat is duidelijk nu uit officiële cijfers blijkt dat de economie twee kwartalen na elkaar is gekrompen.

Het bruto binnenlands product (bbp) van Italië ging er in het laatste kwartaal van 2018 met 0,2 procent op achteruit in vergelijking met het kwartaal ervoor. In het derde kwartaal was de economie al met 0,1 procent gekrompen.

Premier Giuseppe Conte verwacht dat de economie pas in het tweede kwartaal van dit jaar zal herstellen.