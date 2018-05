Economische groei eerste kwartaal valt nog lager uit dan verwacht TT

30 mei 2018

15u47

Bron: Belga 0 Economie Het bruto binnenlands product (bbp) in België is in het eerste kwartaal met amper 0,3 procent gegroeid, zo blijkt uit de jongste cijfers van de Nationale Bank. Dat is minder dan de 0,4 procent uit de eerste "flashraming". De groeivertraging dit kwartaal ten opzichte van het vorige is dus nog uitgesprokener dan gedacht.

Op jaarbasis groeide het bbp in het eerste kwartaal met 1,5 procent. Eind vorig jaar werd nog een groeicijfer van 1,9 procent opgetekend.

Vooral de industrie deed het minder goed: de toegevoegde waarde daalde er in het eerste kwartaal met 0,3 procent. In de diensten (+0,3 procent) en vooral in de bouw (+1,3 procent) was er nog een positieve evolutie.

De economische groei werd aangezwengeld door de binnenlandse vraag (+0,5 procent) en door de export (+0,7 procent).

De arbeidsmarkt is nog steeds in goede doen: de binnenlandse werkgelegenheid steeg licht, met 0,2 procent tegenover eind vorig jaar.