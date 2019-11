Economische experten voorspellen 10 trends voor het nieuwe decennium vanaf 2020 HR

13 november 2019

14u28

Bron: CNBC, De Tijd 0 Economie Op 1 januari 2020 gaat een nieuw decennium van start. Tijd om eens vooruit te kijken, vonden analisten van de Bank of America. Ze stelden een lijst op met tien belangrijke trends waar hun klanten en de rest van de wereld de komende tien jaar rekening mee moeten houden.

1. Globalisering brokkelt af

De globalisering heeft zijn hoogtepunt bereikt en zal stilaan beginnen afbrokkelen. De globalisering heeft geleid tot lagere prijzen, maar ook tot problemen op vlak van werkgelegenheid en sociale ontwrichting. Het komende decennium komt er meer aandacht voor alles wat ‘lokaal’ is. Economisch zal dit positief uitdraaien voor onder meer kleinere bedrijven en infrastructuurprojecten.

2. Vrees voor wereldwijde recessie

De dreiging van een recessie kennen we al van het huidige decennium. Het is een trend die zich de komende jaren doorzet. Ondanks maatregelen van centrale banken om de wereldeconomie te stimuleren sinds de financiële crisis, blijven we immers kampen met lage groei en lage inflatie. Bank of America ziet een obligatiezeepbel als grootste bedreiging bij het ingaan van het nieuwe decennium. Beleggers kunnen zich voor de risico’s indekken door te investeren in goud, vastgoed en grondstoffen.

3. Centrale banken impotent

De maatregelen van centrale banken zullen steeds minder impact hebben en mogelijk zelfs contraproductief werken. Bank of America spreekt over de ‘impotentie’ van centrale banken. Ze zullen machteloos moeten toekijken.

4. Vergrijzing en opkomst middenklasse

Gewoontes en voorkeuren van consumenten zullen de komende 10 jaar veranderen als gevolg van de vergrijzing van de wereldbevolking, in combinatie met de opkomst van een middenklasse in de opkomende markten. Bedrijven zullen zich moeten aanpassen aan de wensen van ‘Generatie Z’ en inzetten op e-commerce, en producten thuis afleveren op de dag van bestelling.

5. Klimaatverandering

Klimaatverandering blijft belangrijk, mede door de verhoogde aandacht daarvoor bij consumenten. Er komen kansen voor bedrijven die inzetten op groene energie, elektrische voertuigen, nieuwe vormen van landbouw, waterinfrastructuur en vleesalternatieven. Dit kan voor een enorme economische boost zorgen.

6. Opkomst van ‘moreel kapitalisme’

Winstmaximalisatie ten voordele van de aandeelhouders is niet langer de enige doelstelling van het management van bedrijven. In de plaats komt een meer ‘moreel kapitalisme’ met aandacht voor duurzaamheid. Omdat ‘generatie Z’ de belangrijkste investeerders worden, krijgt duurzaam beleggen meer aandacht.

7. Splinternet

De handelsoorlog die woedt tussen China en de VS zal evolueren naar een tech-oorlog en wapenwedloop tussen beide grootmachten. Daardoor ontstaan aparte ecosystemen (splinternet). Die situatie verdwijnt tegen 2030, wanneer China de absolute wereldleider wordt op vlak van artificiële intelligentie. Bedrijven als Baidu, Alibaba en Tencent winnen ten opzichte van de zogenaamde FAANG-aandelen (Facebok, Amazon, Apple, Netflix en Google).

8. Robots en automatisering

De ontwikkelingen op het vlak van robotica en automatisering bedreigen tegen de periode tussen 2030 en 2035 wereldwijd 50 procent van de jobs - zowat 800 miljoen. De prijs van industriële robots daalt met een kwart tegen 2025.

9. Verbonden met internet

Steden worden steeds meer ‘smart cities’ waarin een groeiend aantal apparaten en toepassingen verbonden zijn met het ‘Internet of things’. Terwijl vandaag wereldwijd 30 miljard toestellen verbonden zijn met het internet, stijgt dat aantal naar 500 miljard tegen 2030. Ook het aantal mensen dat verbonden is met internet, zal nog sterk stijgen. In China bijvoorbeeld zit nog maar de helft van de bevolking op internet, waardoor het mobiele dataverkeer er explosief zal toenemen.

10. Ruimtevaart

Het komende decennium wordt het meest opwindende ooit voor de ruimtevaart, zo denken de experts van de Bank of America. Dalende kosten en meer functionaliteiten de interesse van particulieren, landen én bedrijven in de ruimte doen toenemen. Nieuwe technologieën (bijvoorbeeld herbruikbare raketten), commerciële ruimtereizen,... zullen de markt een boost geven tegen 2030.