Russisch bedrijf is plots 3,5 miljard euro (!) minder waard na Amerikaanse sancties: aluminiumprijs schiet omhoog "Niet aan twijfelen, Moskou zal reageren" SVM sam

09 april 2018

22u05

Bron: Belga 5 Economische crisis Het Russische bedrijf Rusal, een van de belangrijkste aluminiumproducenten ter wereld met een wereldwijd marktaandeel van 6 procent, zag vandaag zowat de helft van zijn beurswaarde in rook opgaan. Aan de basis liggen Amerikaanse sancties tegen het bedrijf die Rusal financieel in moeilijkheden kunnen brengen. Ook de prijs van aluminium schoot de hoogte in. De Russische regering werkt aan een plan om getroffen bedrijven te helpen en dreigt tegelijk met tegenmaatregelen.

Het Amerikaanse ministerie van Financiën zette vrijdag zeven Russische oligarchen, twaalf bedrijven die ze controleren en zeventien hoge regeringsfunctionarissen op een zwarte lijst. Als reden werd 'kwaadwillige activiteit in de wereld' opgegeven, onder meer in Oekraïne en Syrië.

Van de Russische ondernemers die op de zwarte lijst staan, worden hun activiteiten in de VS bevroren. Grote bedrijven die nog zaken doen met hen, riskeren dan weer gestraft te worden.

Beurs 10 procent gezakt

De maatregelen waren vandaag meteen voelbaar: de beurs van Moskou zakte met bijna 10 procent, het grootste cijfer in vier jaar. De Russische roebel verloor 3 procent tegenover de Amerikaanse dollar en het kredietrisico van Rusland schoot de hoogte in.

Het aluminiumbedrijf Rusal van Oleg Deripaska crashte op de beurs en gaf toe dat het mogelijk tot een technische wanbetaling zal komen voor bepaalde obligaties. Kort na de opening van de beurs stond het Rusal-aandeel al 49 procent lager. Dat betekent een verlies van 3,5 miljard euro aan beurswaarde.

Het is niet duidelijk of Rusal ook levert aan Belgische klanten. Zo'n 3,5 procent van de Belgische import van aluminium (goed voor 77,8 miljoen euro) is afkomstig uit Rusland, blijkt uit cijfers van sectorfederatie Agoria. Het gaat vooral om niet-gelegeerd, ruw aluminium.

Aluminiumprijs

De problemen voor Rusal leidden tot een fikse klim van de aluminiumprijs. Die steeg met 4,4 procent tot 2.131 dollar per ton, de sterkste stijging sinds 2015. Vorig jaar werd dit metaal 34 procent duurder, maar de eerste maanden van 2018 kenden weer een prijsdaling met 10 procent.

Volgens persagentschap Bloomberg speelt de wet van vraag en aanbod, waarbij vooral de Chinese spelers - goed voor de helft van alle aluminium ter wereld - hun productie nog opdreven.

"Schade beperken"

De Russische regering wil de schade beperken en kondigt daarom hulpmaatregelen aan voor bedrijven die getroffen werden. Volgens de woordvoerder van het Kremlin moet de schade beperkt worden. Maar er is tijd nodig om de mogelijke gevolgen van de sancties te analyseren, klonk het.

Rusland dreigt intussen ook met tegenmaatregelen. "Het lijdt geen twijfel, dat Moskou hierop zal reageren", aldus Medvedev. Volgens Russische waarnemers hebben de Amerikaanse sancties weinig nut, want ze treffen ook miljardairs die niets met het conflict in Oekraïne of met de mogelijke Russische inmenging bij de Amerikaanse verkiezingen te maken hebben.