Euro koerst naar hoogste peil in meer dan twee jaar jv

01 september 2020

08u09

Bron: DPA 0 Economische crisis De koers van de euro is in de vroege handel gestegen naar het hoogste peil sinds mei 2018. De kaap van 1,2 dollar kwam zo in het vizier.

Even steeg de Europese eenheidsmunt naar 1,1997 dollar, om nadien opnieuw te dalen naar 1,1990 dollar.

De euro zit al even in de lift. Na de koersval in maart bij de start van de coronacrisis - de munt daalde tot 1,0636 dollar - heeft de euro sinds medio mei de blik naar boven gericht.

De voorbije dagen was er dan weer een verzwakkend effect op de dollar zelf, na wijzigingen van het monetair beleid van de Amerikaanse centrale bank.