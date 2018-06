Banenverlies HP groter dan aanvankelijk aangekondigd: tot 5.000 banen op de tocht jv

06 juni 2018

06u28

Bron: belga 0 Economische crisis Het aantal jobs dat HP schrapt, is nog hoger dan de Amerikaanse computer- en printerfabrikant aanvankelijk had aangekondigd. Dat blijkt uit een document dat HP gisteren heeft ingediend bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC.

HP rekent nu op het verlies van 4.500 tot 5.000 banen tegen het einde van het fiscale jaar 2019. In het in oktober 2016 voorgestelde herstructureringsplan had het bedrijf het nog over maximaal 4.000 jobs.

Volgens gegevens van eind vorig jaar, telt HP wereldwijd zowat 49.000 medewerkers. Het bedrijf heeft ook een kantoor in het Belgische Diegem.