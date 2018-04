Amerikaanse sancties treffen Russische bedrijven: "Niet aan twijfelen, Moskou zal reageren" SVM

09 april 2018

16u32

Bron: Belga 3 Economische crisis De Russische regering werkt aan een plan om bedrijven die getroffen zijn door Amerikaanse sancties te helpen. Dat zei premier Dmitry Medvedev na een kabinetszitting. Hoe die steun er precies zal uitzien, is nog niet bekend. Tegelijk dreigt Moskou met tegenmaatregelen, maar voor details is het ook hier nog wat vroeg.

Het Amerikaanse ministerie van Financiën zette vrijdag zeven Russische oligarchen, twaalf bedrijven die ze controleren en zeventien hoge regeringsfunctionarissen op een zwarte lijst. Als reden werd 'kwaadwillige activiteit in de wereld' opgegeven, onder meer in Oekraïne en Syrië.

Beurs 10 procent gezakt

De maatregelen waren vandaag meteen voelbaar: de beurs van Moskou zakte met bijna 10 procent, het grootste cijfer in vier jaar. De Russische roebel verloor 3 procent tegenover de Amerikaanse dollar en het kredietrisico van Rusland schoot de hoogte in.

Het aluminiumbedrijf Rusal van Oleg Deripaska crashte op de beurs en gaf toe dat het mogelijk tot een technische wanbetaling zal komen voor bepaalde obligaties. Kort na de opening van de beurs stond het Rusal-aandeel al 49 procent lager. Dat betekent een verlies van 3,5 miljard euro aan beurswaarde.

"Schade beperken"

De Russische regering wil de schade beperken en kondigt daarom hulpmaatregelen aan voor bedrijven die getroffen werden. Volgens de woordvoerder van het Kremlin moet de schade beperkt worden. Maar er is tijd nodig om de mogelijke gevolgen van de sancties te analyseren, klonk het.

Rusland dreigt intussen ook met tegenmaatregelen. "Het lijdt geen twijfel, dat Moskou hierop zal reageren", aldus Medvedev. Volgens Russische waarnemers hebben de Amerikaanse sancties weinig nut, want ze treffen ook miljardairs die niets met het conflict in Oekraïne of met de mogelijke Russische inmenging bij de Amerikaanse verkiezingen te maken hebben.