"Wereldwijde financiële crisis slaat in 2020 toe", waarschuwen bankexperts

17 september 2018

11u08

Bron: Independent, Bloomberg, Iexprofs.nl 0 Economische crisis Analisten zien een nieuwe financiële crisis opdoemen. Die wereldwijde crisis zou over twee jaar toeslaan, zo waarschuwen experts van investeringsbank JP Morgan. Boosdoeners zouden deze keer niet de Amerikaanse rommelkredieten zijn, maar geautomatiseerde handelssystemen. De nakende recessie zou evenwel minder schade berokkenen dan de crash van 2008, toen de globale markten een duik maakten en sprake was van de zwaarste bankencrisis ooit.

Het wordt een stevige crisis, maar niet dramatisch voor de Amerikaanse beurs. De rente op Amerikaanse staatsobligaties kan wel flink oplopen en aandelen uit opkomende markten mogen rekenen op een halvering.

De makers van het model, analisten John Normand en Frederico Manicardi, zien geen rampscenario zoals tien jaar geleden na het faillissement van Lehman Brothers. Toen kelderde de Amerikaanse S&P 500-index met 54%. Nu blijft het volgens de analisten bij "slechts" 20%.

'Flash crashes'

Grotere dalingen worden verwacht op de aandelenmarkten van energie, grondstoffen en opkomende markten zoals Brazilië, Rusland, India en China. Aandelen uit opkomende markten kunnen volgens het model de zwaarste klappen krijgen met een daling van 48%. De handelsoorlog tussen de VS en China speelt daarbij een rol.

Strategen bij JPMorgan omschrijven het scenario als "wellicht niet verontrustend" in vergelijking met het gemiddelde van vroegere crisissen, zo oordeelt een rapport van Bloomberg over de analyse van JP Morgan. Die voorspelt dat de volgende financiële crisis kan aangezwengeld worden door 'flash crashes', plotse aandelenverkopen door geautomatiseerde handelssystemen. Deze 'grote liquiditeitscrisis", zoals ze door analist Marko Kolanovic in het vooruitzicht wordt gesteld, zal door centrale banken moeten gepareerd worden om een spiraal naar een depressie te verhinderen.

"Sociale spanningen"

"De volgende crisis zal wellicht ook gepaard gaan met sociale spanningen zoals we die een halve eeuw geleden, in 1968, hebben gekend", meent Kolanovic.

Volgens sceptici is het voorspellen van financiële crisissen als dansen op een slappe koord. Maar JP Morgan staat niet alleen met zijn onheilstijding. Ook Goldman Sachs heeft al gewaarschuwd voor de gevaren van een handelsoorlog tussen de VS en China. Daarnaast heeft nobelprijswinnaar voor de economie Robert Shiller al herhaaldelijk gewezen op de uitzonderlijk hoge aandelenkoersen in de VS.