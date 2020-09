Economie eurozone kent grootste krimp sinds 1995, al valt die beter mee dan verwacht JOBR

08 september 2020

12u36

Bron: Belga 0 Economie De economie van de eurozone is in het tweede kwartaal met 11,8 procent gekrompen vergeleken met de eerste drie maanden van het jaar. De torenhoge krimp in coronatijden ligt volgens de nieuwste cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat wel iets lager dan verwacht.

Eind augustus ging Eurostat bij een eerste raming nog uit van 12,1 procent achteruitgang van het bruto binnenlands product (bpp) van alle landen van de Europese eenheidsmunt samen. Voor België gaat het om een krimp van 12,1 procent. Voor de hele Europese Unie staat een achteruitgang met 11,4 procent in de tabellen, tegenover 11,9 procent bij de eerste inschatting.

Ook hier is de coronacrisis de grote boeman. In de periode van april tot en met juni waren in de meeste lidstaten nog maatregelen van kracht om de verspreiding van het virus in te dammen. Het gaat om “met voorsprong de zwaarste dalingen sinds de start van het bijhouden van de gegevens in 1995", klinkt het bij Eurostat. In het eerste kwartaal was er in de eurozone bovendien al een impact, met een daling van 3,7 procent.

Eurostat geeft meteen ook cijfers over de tewerkstelling mee. Het aantal personen met een baan daalde in het tweede kwartaal met 2,9 procent in de eurozone. Dat is iets slechter dan de eerder voorspelde terugval met 2,8 procent. Ook hier gaat het om ongeziene cijfers. België beperkt de schade. Hier daalde de tewerkstelling met 0,8 procent.

