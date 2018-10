Economie eurozone groeit trager TT

30 oktober 2018

11u41

Bron: Belga 0 Economie In het derde kwartaal is het bbp in de eurozone gegroeid met 0,2 procent, zo blijkt uit een snelle raming van het Europese statistiekbureau Eurostat. Tijdens het tweede kwartaal van dit jaar bedroeg de groei nog 0,4 procent in de eurozone. Economen hadden in doorsnee gerekend op een vergelijkbare groei als in de eerdere kwartalen van 0,4 procent.

Op jaarbasis was sprake van een economische vooruitgang met 1,7 procent. Dat was 2,2 procent in het tweede kwartaal van 2018.

In de Europese Unie ging het om een groei van 0,3 procent in het derde kwartaal, tegen een groei van 0,5 procent in het tweede. Op jaarbasis gaat het om een groei van 1,9 procent. Dat was 2,1 procent in het tweede kwartaal van 2018.