Economen waarschuwen voor Chinese invasie lva

28 juli 2018

04u41

Bron: Belga 0 Economie België moet in navolging van andere Europese landen dringend werk maken van een beleid voor de bescherming van strategische sectoren tegen buitenlandse overnames. Economen wijzen op een naïeve houding van ons land.

Vicepremier Alexander De Croo (Open Vld) schaart zich achter die oproep van economen op een moment dat Chinese investeerders in België steeds nadrukkelijker op de poort kloppen en nu ook een oogje op de verzekeraar Ageas zouden hebben laten vallen. Dat schrijft De Tijd zaterdag.

"De controle van onze economische veiligheid moet systematischer gebeuren dan vandaag het geval is, waarbij soms eens een advies aan de Staatsveiligheid gevraagd wordt", zegt De Croo in De Tijd.

Screening

De preventieve screening van kritische bedreigingen voor onze economie kan volgens de minister toevertrouwd worden aan een al geplande dienst die lokale besturen moet bijstaan bij bredere veiligheidsanalyses. "Je kan deze dienst ook overnames laten onderzoeken, net als overheidsopdrachten of concessies", aldus De Croo, die benadrukt dat er nog niets concreet is.

Economen als Herman Daems, ook voorzitter van BNP Paribas Fortis, roepen onze overheid op "minder naïef" te worden en "serieus na te denken over de economische activiteiten die we absoluut zelf in handen willen houden".