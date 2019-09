Economen verwachten milde recessie in Duitsland HR

11 september 2019

13u41

De Duitse economie zal ook in het derde kwartaal krimpen, en op die manier in een recessie - zij het een milde - belanden. Dat verwachten althans de economen van het Duitse instituut IfW.

De grootste economie van de eurozone kromp in het tweede kwartaal met 0,1 procent. In het derde kwartaal zal daar volgens het Institut für Weltwirtschaft, gevestigd in de noordelijke stad Kiel, een inkrimping met 0,3 procent bijkomen.

Er wordt van een recessie gesproken wanneer een economie twee opeenvolgende kwartalen krimpt.

De economen verwachten over het volledige jaar nog een economische groei van 0,4 procent in Duitsland. In 2018 was dat 1,5 procent. De laatste keer dat de Duitse economie over een volledig jaar een negatieve groei kende, was in 2009, na de wereldwijde financiële crisis.