Economen kritisch over loonakkoord: “Geen enkele langetermijnvisie” Nina Dillen

26 februari 2019

11u04 5 Economie Na een marathonoverleg van 20 uur hebben de sociale partners een loonakkoord bereikt, maar economen reageren kritisch op het uiteindelijke ontwerp. Vooral het brugpensioen vanaf 58 en de verhoging van minimumlonen krijgen kritiek. “Dit akkoord is niet aangepast aan de uitdagingen van onze huidige arbeidsmarkt,” klinkt het.

Na onderhandelingen tussen de Groep van Tien die bijna twintig uur duurden, kwamen de sociale partners vanochtend met een ontwerp voor een loonakkoord naar buiten. Onder meer een loonstijging van 1,1%, een versoepeling van het brugpensioen, een verhoging van de minimumlonen en het optrekken van uitkeringen, staan in dat ontwerp. “Het goede nieuws is dat er een akkoord is gekomen,” reageert econoom Geert Noels. “Het slechte nieuws is dat het geen enkele langetermijnvisie uitstraalt. Dit akkoord heeft niet de ambitie om de uitdagingen van de huidige arbeidsmarkt in België te tackelen. Het koestert fouten uit het verleden en past zich niet aan de moderne economie aan.”

