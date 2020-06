ECB leent banken ruim 1.300 miljard euro ADN

18 juni 2020

14u49

Bron: Belga 0 Economie De Europese Centrale Bank (ECB) heeft in de marge van de coronacrisis voor 1.310 miljard euro aan leningen verstrekt aan de banken in de eurozone. Dat heeft de ECB donderdag in Frankfurt meegedeeld.

De kredieten hebben een looptijd van drie jaar. In totaal waren 742 banken vragende partij.

De leningen, die via het zogeheten TLTRO-programma worden verstrekt, zijn voor de banken spotgoedkoop. Onder bepaalde voorwaarden hanteert de ECB een negatieve rente van 1 procent, wat betekent dat banken geld toe krijgen op het krediet.



Door het verstrekken van goedkope leningen wil de ECB ervoor zorgen dat banken nog voldoende krediet in de economie pompen gedurende de coronacrisis. Bedoeling is dat het geld wordt gebruikt voor leningen aan de 'reële economie', oftewel aan bedrijven en huishoudens.

