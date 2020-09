ECB laat rentetarieven en beleid ongewijzigd, geen extra stimuleringsmaatregelen tegen coronacrisis AW

10 september 2020

15u04

Bron: Belga 0 Economie De Europese Centrale Bank (ECB) gaat voor dit jaar uit van een iets kleinere economische krimp in de eurozone dan eerder gevreesd door de coronacrisis. Dat heeft voorzitter Christine Lagarde gezegd in de toelichting van het rentebesluit van de ECB, die donderdag de belangrijkste rentetarieven ongewijzigd liet.

Terwijl de ECB in juni voor dit jaar nog uitging van een daling van het bruto binnenlands product (bbp) in de negentien landen van de eurozone met 8,7 procent, verwacht de centrale bank nu een economische krimp van 8,0 procent. “De inkomende data wijzen op een sterke opleving van de activiteit”, aldus Lagarde. “Maar de kracht van het herstel blijft omgeven door onzekerheid.” Die is afhankelijk van “de evolutie van de pandemie en het succes van de beleidsmaatregelen”.



De ECB stelt de groeivooruitzichten voor 2021 en 2022 wel licht naar beneden bij. Die gaan van respectievelijk 5,2 en 3,3 procent naar 5,0 procent en 3,2 procent.



Volgens de berekeningen van de ECB bedraagt de inflatie in 2020 rond de 0,3 procent. Dat cijfer schoof de centrale bank ook in juni al naar voren. In 2021 zou de inflatie naar 1,0 procent gaat en in 2022 naar 1,3 procent. De ECB hanteert een inflatie van net geen 2 procent op middellange termijn als doelstelling.



In dat verband houdt Lagarde de koers van de euro nauwlettend in de gaten. De waardestijging van de euro, die sinds mei 10 procent is gestegen ten opzichte van de dollar, heeft bijgedragen tot de lage inflatie. De ECB-voorzitter benadrukte dat het de taak is van de centrale bank om “de prijsstabiliteit te handhaven”.