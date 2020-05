ECB krijgt 3 maanden de tijd om obligatie-aankopen te verantwoorden Duitse Grondwettelijk Hof vindt opkoopprogramma ECB niet conform aan Europese verdragen JOBR

05 mei 2020

12u23

Het Duitse Grondwettelijk Hof weerhoudt verschillende klachten in verband met de massale aankoop van obligaties door de Europese Centrale Bank. Die aankoop gebeurde in het kader van een opkoopprogramma dat in 2015 startte. De ECB krijgt van het Hof nu drie maanden de tijd om zich te verantwoorden rond het programma.

De rechters in het Duitse Karlsruhe kondigden dinsdag hun beslissing aan, na jaren van debatteren over de rol van de centrale bank van de eurozone. Zeven van de acht rechters oordeelden dat bepaalde elementen uit het programma niet conform zijn aan de Europese verdragen.

Drie maanden

De rechters geven de ECB nu drie maanden de tijd om de gebreken uit het programma recht te zetten. Als ze niet kan verantwoorden dat het programma proportioneel is, kan de Bundesbank, de Duitse centrale bank, zich terugtrekken uit het programma.

Klacht

Het Grondwettelijk Hof in Duitsland boog zich over de kwestie na een klacht van verschillende Duitse politici en universitairen. Die vinden dat de ECB niet bevoegd is om staten rechtstreeks te financieren en zo aan economisch beleid te doen.

Het ECB-opkoopprogramma, dat de economie een boost moest geven, startte in 2015 en werd eind 2018 stopgezet. Op het hoogtepunt kocht de ECB maandelijks 60 miljard euro aan schuldpapier op. In totaal ging het om een bedrag van 2.100 miljard euro. Duitsland toonde zich altijd al kritisch voor dit soepel monetair beleid.