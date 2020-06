ECB: “Ergste deel van de economische crisis waarschijnlijk voorbij” YV

26 juni 2020

13u37

Bron: Belga 0 Economie Het “ergste” deel van de economische crisis omwille van de coronapandemie is “waarschijnlijk voorbij”. Dat heeft de voorzitter van de Europese Centrale Bank (EBC), Christine Lagarde, vrijdag gezegd.

Met die, voorzichtige, uitspraak stuurde Lagarde voor het eerst een teken van optimisme van de ECB uit. Tijdens een virtueel forum zei ze nog dat het herstel “niet volledig” en “ongelijk” zal zijn, en dat de economie daarbij zal “transformeren”.

Dat herstel staat op 17 en 18 juli op het menu van een Europese top in Brussel. De Europese leiders zullen er een akkoord proberen te vinden over een grootschalig relanceplan voor de Europese economie. De eerstkomende jaren zou Europa tot 750 miljard euro investeren in het herstel van de Europese na de coronacrisis.

Lagarde toonde zich vrijdag voorzichtig over de top. “Ik denk niet dat ze” medio juli reeds “tot een akkoord zullen komen”. Ze voorziet “intense onderhandelingen” en een op te volgen proces.