ECB breidt opkoopprogramma uit en pompt 600 miljard euro extra in economie TT

04 juni 2020

14u10

Bron: Belga, ANP, Reuters 0 Economie De Europese Centrale Bank (ECB) gaat haar programma voor de opkoop van schuldpapier uitbreiden. Het bedrag wordt uitgebreid met 600 miljard euro tot 1,35 biljoen, en de duur wordt verlengd tot eind juni 2021.

De Europese Centrale Bank (ECB) breidt zijn opkoopprogramma flink uit. De centrale bank verhoogt de limiet met 600 miljard euro, waardoor er nu maximaal voor 1.350 miljard euro aan staats- en bedrijfsleningen kunnen worden opgekocht. Daar neemt de ECB ook langer de tijd voor. De looptijd van het speciale opkoopprogramma dat vanwege de coronacrisis werd opgetuigd, is met een halfjaar verlengd tot eind juni volgend jaar. De rente hield de ECB gelijk.

De ECB koopt massaal staats- en bedrijfsleningen op om de economie te ondersteunen in het licht van de coronapandemie. ECB-voorzitter Christine Lagarde liet eerder al uitschijnen dat ze van plan was om extra geld in de economie te pompen. De omvang van het opkoopprogramma zou “zo breed en zo lang als nodig aangepast worden”, klonk het eind april. Door schuldpapier op te kopen, blijven de rentetarieven voor bedrijven en overheden laag. De ECB deed dat ook al de afgelopen jaren: ze heeft voor 2,8 biljoen euro op haar balans staan.

Tot 12 procent economische krimp

Eerder al had de ECB 750 miljard euro uitgetrokken voor het zogeheten PEPP-programma. Omdat de economie door de pandemie een hardere klap lijkt te krijgen dan eerder verwacht, wordt daar nu extra geld en tijd voor uitgetrokken. Obligaties die de ECB opkocht en die afgelost worden, herinvesteert de centrale bank zeker tot eind 2022. De ECB verwacht dat de coronacrisis een zware impact zal hebben op de economieën in de eurozone. Voor dit jaar wordt een krimp van het bruto binnenlands product tussen 8 en 12 procent verwacht.

Het opkoopprogramma dat al voor de coronacrisis gold, gaat ook nog tot het einde van het jaar door met 20 miljard euro per maand. Dat opkoopprogramma zal blijven lopen “zolang als nodig is om het verruimende effect” op de rentetarieven te versterken en zal kort voordat de ECB eventueel de rente verhoogt eindigen.

Aan de rentetarieven tornt de ECB deze keer zoals verwacht niet. Hier heeft de centrale bank sowieso niet veel speelruimte meer, want de tarieven staan al jaren op een historisch laag niveau. De beleidsmakers van de centrale bank mikken nog altijd op een inflatie die in de buurt van de 2 procent komt.