Easyjet verdenkt bedrijfstop van corruptie en looft ‘verklikpremie’ van 5 miljoen uit

19 mei 2020

07u30

Bron: EasyJet, Reuters 1 Economie Easyjet-oprichter en grootaandeelhouder Stelios Haji-Ioannou looft een nooit-geziene ‘verklikpremie’ van 5 miljoen pond (5,6 miljoen euro) uit aan wie ‘de mol’ in zijn bedrijf verklikt. Zo wil hij onder een deal uitkomen waarbij Easyjet 107 Airbus-vliegtuigen bestelde. De topman denkt dat bij die miljardenbestelling steekpenningen in ontvangst zijn genomen.

In een open brief roept de topman van de luchtvaartmaatschappij alle betrokkenen bij de deal op om zich te melden. Voor kleinere tip wil Haji-Ioannou 10.000 pond (11.000 euro) geven, maar wie ervoor kan zorgen dat de deal wordt ontbonden, beloont hij met 5 miljoen pond (5,6 miljoen euro).

Sowieso zijn het in de luchtvaart al moeilijke tijden door de coronacrisis, maar bij Easyjet komt deze deal er nog eens bij. Topman Haji-Ioannou vreest dat zijn bedrijf het einde van het jaar niet haalt, als de megabestelling zal doorgaan. Bovendien heeft Easyjet de vliegtuigen helemaal niet nodig, omdat het bedrijf volgens hem al over de modernste vloot beschikt.

Weelderig entertainment

Haji-Ioannou ligt al langer overhoop met het bestuur van Easyjet, waarvan hij steevast zegt dat er ‘schurken’ inzitten. Het bestuur ontkent dat er onethisch is gehandeld bij de bestelling. In zijn open brief stelt de Easyjet-topman nochtans dat ‘weelderig entertainment’ tijdens de Parijs Air Show, of ‘onverklaarbare rijkdom’ of ‘opzichtige uitgaven’ door EasyJet-personeel een aanwijzing kunnen zijn voor de corruptie.

Vliegtuigbouwer Airbus wordt door Haji-Ioannou omschreven als ‘de meesters van de omkoping’. Daarmee verwijst hij naar een schikking van 3,6 miljard euro die het bedrijf in een omkopingszaak moet betalen voor het uitdelen van smeergeld.

Stelios Haji-Ioannou en zijn familie bezitten een derde van de aandelen van Easyjet. Zijn vermogen wordt door Forbes geschat op ruim 1 miljard euro. Op 22 mei heeft hij een speciale aandeelhoudersvergadering bij elkaar geroepen waarin hij wil proberen om de CEO en enkele andere bestuurders uit het bedrijf weg te werken.

