EasyJet profiteert van stakingen bij rivalen KVDS

08 oktober 2019

12u00

Bron: Belga 0 Luchtvaart De Britse lowcostmaatschappij easyJet heeft de voorbije weken kunnen profiteren van stakingen bij rivalen als British Airways en Ryanair. Mede daardoor zullen de jaarcijfers - het boekjaar werd eind september afgesloten - aan de bovenkant van de verwachtingen uitkomen, zo meldt het bedrijf.

De budgetvlieger verwacht een winst voor belastingen (alle kosten en opbrengsten, exclusief de belastingen die de onderneming moet betalen) van 420 miljoen tot 430 miljoen pond (468 miljoen tot 479 miljoen euro). Tot nu toe was er sprake van 400 tot 440 miljoen pond. Analisten rekenen in doorsnee op 424 miljoen pond.





Een jaar geleden bedroeg de winst voor belastingen wel nog 578 miljoen pond. De daling is onder meer het gevolg van hoge brandstofprijzen en druk op de ticketprijzen, vooral in de winter, en van de brexit-onzekerheid.





EasyJet vervoerde in het voorbije boekjaar 96 miljoen passagiers, 8,6 procent meer dan het jaar voordien.