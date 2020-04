E5 Mode vraagt bescherming tegen schuldeisers aan: 500 jobs in gevaar door coronacrisis KVE

01 april 2020

15u35

E5 Mode vraagt bescherming tegen schuldeisers aan. De modeketen verwijst naar de coronamaatregelen, "die enorm zwaar inhakken op de inkomsten". Dat meldt E5 Mode woensdag in een persbericht. Door de gedwongen sluiting van de winkels kijkt E5 mode nu al aan tegen een omzetverlies van 12 miljoen euro. "Ik vind dit bijzonder triest voor ons bedrijf en voor onze 500 medewerkers, maar ik zie geen alternatief. Dit scenario was geen deel van ons businessplan", zegt CEO Frédéric Helderweirt.

Kledingketen E5 mode telt 56 winkels in Vlaanderen en 12 in Wallonië. Die zijn nu allemaal al sinds 16 maart dicht en dit voor minstens 5 weken. En dat hakt stevig in op de inkomsten.

“Ik heb alle begrip voor de maatregelen van de overheid in deze crisis die ongezien is. De gezondheid van onze klanten en mijn medewerkers komt op de eerste plaats. We hebben zelfs maandag 16 maart op eigen initiatief beslist om onze winkels te sluiten, nog voor dit door de overheid verplicht werd. Maar die wekenlange sluiting betekent een direct omzetverlies van 12 miljoen euro. Net in een periode die voor ons commercieel zeer belangrijk is met de nieuwe lentecollecties en de Oxfam-actie voor het goede doel”, meldt CEO Frédéric Helderweirt.

E5 mode benadrukt dat de webshop nog steeds open is en open blijft tijdens de procedure van gerechtelijke organisatie. En van zodra de overheid de toestemming geeft de fysieke winkels weer te openen, zal dit ook gebeuren.

Werken aan doorstart

Nu E5 mode voor 3 maanden bescherming vraagt tegen de schuldeisers, kan de keten een doorstart bekijken en de zoektocht naar potentiële nieuwe investeerders beginnen. Bedoeling is dat E5 mode de eerder aangekondigde reorganisatie verder doorvoert om zo een groot deel van de totale werkgelegenheid te vrijwaren.

Een deel van die reorganisatie is de definitieve sluiting in 2020 en 2021 van de 12 winkels in Wallonië, die reeds aangekondigd werd in januari van dit jaar. Daarbij zijn 41 medewerkers betrokken. “Het plan om de keten weer financieel gezond te maken was ambitieus,” zegt CEO Helderweirt, “maar realistisch”.

“Helaas vraagt een reorganisatie veel tijd en zijn veel inspanningen pas merkbaar na een langere periode.” Tijd die de keten nu niet krijgt. De ondernemer benadrukt dat hij blijft vechten voor het voortbestaan van E5 mode en de bijhorende werkgelegenheid.

E5 mode nog maar pas in nieuwe handen

E5 mode is nog maar sinds eind december 2019 in handen van Feniks Holding, de holding van Frédéric Helderweirt. De keten was voordien 40 jaar in handen van de familie Kaesteker-Talpe. Het herstelplan werd al in de eerste 2 maanden van dit jaar uitgewerkt en opgestart, maar krijgt nu niet de kans om zijn vruchten af te werpen.

“Ik heb eind 2019 E5 mode overgenomen, met de intentie om het bedrijf door een moeilijke periode te loodsen en om het grote deel van de werkgelegenheid te kunnen redden. Ik had nooit gedacht om binnen de kortste keren in de meest ingrijpende gezondheidscrisis sinds mensenheugenis te belanden. Als ik dit vooraf had geweten, was ik er wellicht niet aan begonnen. Maar ik ben niet van plan de handdoek in de ring te gooien. Ik apprecieer enorm het harde werk van alle medewerkers de afgelopen maanden, want we waren op goede weg om het tij te keren”, besluit Helderweirt.

