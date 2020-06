E5 Mode krijgt groen licht voor doorstart ADN

30 juni 2020

11u22

Bron: Belga 20 Economie E5 Mode kan een doorstart maken. De ondernemingsrechtbank van Dendermonde heeft het reorganisatieplan van de Belgische modeketen goedgekeurd. Alle personeelsleden blijven aan boord, maar een nieuwe investeerder is er nog niet. Dat meldt het bedrijf dinsdag.

Door de lockdown in maart en april kwam E5 Mode financieel in de gevarenzone. Alle winkels in Vlaanderen en Wallonië gingen op 14 maart dicht en openden pas midden mei opnieuw de deuren.



De keten verloor ongeveer 20 miljoen euro omzet, een kwart van haar voorziene jaarlijkse verkoopcijfer. Het enige alternatief was beroep te doen op de procedure van gerechtelijke reorganisatie (“WCO”). E5 mode vroeg en kreeg van de ondernemingsrechtbank bescherming tegen de schuldeisers.

Mijn medewerkers en ikzelf hebben er alles aan gedaan om het voortbestaan van deze iconische winkelketen - die lokaal verankerd is - te garanderen CEO Frédéric Helderweirt

Opluchting

De doorstart van E5 mode is volgens CEO Frédéric Helderweirt positief nieuws voor de Belgische retailsector die het hard te verduren heeft. “De beslissing van de rechter is goed nieuws. Ik ben enorm opgelucht dat het bedrijf een tweede kans krijgt. Mijn doel om E5 Mode een nieuw elan te geven, blijft hetzelfde. Alleen moest ik onverwachts het plan grondig bijwerken. Het is beter en sterker. Mijn medewerkers en ikzelf hebben er alles aan gedaan om het voortbestaan van deze iconische winkelketen - die lokaal verankerd is - te garanderen”, aldus Helderweirt.

Hoewel de omzet via de webshop hoger blijft dan voorheen, blijft de verkoop in de winkels nog wat achter op de verwachtingen, door een lager aantal bezoekers in vergelijking met vorig jaar. “Vooral onze iets oudere klanten zijn nog terughoudend en durven nog niet goed terug te komen winkelen. We hebben echter alle maatregelen genomen om een winkelbezoek veilig te laten verlopen en zijn daarbij verder gegaan dan verplicht”, benadrukt Helderweirt.

Schuldherschikking

Het bedrijf heeft van de beschermingsperiode gebruik gemaakt om de schulden te herschikken. Die schuldherschikking is dan ook de basis van het reddingsplan dat de ondernemingsrechtbank nu heeft goedgekeurd. De CEO kan geen details geven. “Maar het was in het belang van alle partijen dat we tot een akkoord zijn gekomen. Ik ben dan ook heel blij dat dit gelukt is en dat een groot deel van de leveranciers zich achter ons plan voor de toekomst heeft geschaard”, aldus Helderweirt.

De zoektocht naar een nieuwe financierder was al bezig en gaat voort. Details over die gesprekken wil het bedrijf niet kwijt. De doorstart is ook goed nieuws voor de 450 personeelsleden. Die blijven aan boord. Er zijn geen extra winkelsluitingen gepland.

Deze crisis heeft ons de kwetsbaarheid van het gangbare retailmodel doen inzien. Groter, meer en goedkoper zijn geen duurzame onderdelen van dit model CEO Frédéric Helderweirt

Heruitvinden

De coronacrisis heeft volgens Helderweirt aangetoond dat de retailsector zichzelf moet heruitvinden. “Deze crisis heeft ons de kwetsbaarheid van het gangbare retailmodel doen inzien. Groter, meer en goedkoper zijn geen duurzame onderdelen van dit model.”

De sector moet zichzelf volgens de CEO recht in de ogen durven kijken en zich de vraag stellen of het anders kan. “We moeten naar een duurzamer en weerbaarder model. Financieel gezond zijn en zuurstof hebben om te investeren, blijven uiteraard de basis, en ook een duurzame tewerkstelling bieden voor onze medewerkers is onze prioriteit. Tegelijk moeten we vermijden om de planeet en onze samenleving te stretchen. We moeten ook onze ecologische en sociale verantwoordelijkheid durven nemen, en meer inzetten op technologie of de principes uit de circulaire economie.”