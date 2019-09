E-commerce in België met 7 procent gegroeid in eerste jaarhelft tvc

16 september 2019

11u27

Bron: Belga 0 Economie Er is in België in de eerste jaarhelft al voor 5,69 miljard euro online besteed. Dat is 7 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar, zo blijkt uit cijfers van sectorfederatie BeCommerce.

De online uitgaven groeien nu al vijf jaar, zowel het gespendeerde bedrag als het aantal. In de eerste helft van dit jaar werden zo'n 55,3 miljoen online-aankopen gedaan, een kwart meer dan vorig jaar.

Het zijn nog steeds reizen en uitstapjes (vliegtickets, accommodaties, tickets voor attracties en evenementen) waar online het meest aan besteed wordt. Opvallend is de aanhoudende opmars van de verkoop van gezondheids- en schoonheidsproducten online. In die categorie was er volgens BeCommerce een groei van 41 procent.