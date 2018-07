Duvel verliest rechtszaak tegen 'copycat' Filou Jill Casters

02 juli 2018

17u45

Bron: De Tijd 0 Economie Brouwerij Duvel Moortgat krijgt ongelijk van de rechter in haar rechtszaak tegen de Van Honsebrouck Brouwerij. De rechter deelt niet de mening dat het bier Filou te veel op Duvel zou lijken.

Duvel Moortgat vindt dat Van Honsebrouck met zijn Filou-bier de smaak en het uitzicht van Duvel probeert te kopiëren. Ook Filou zit in een bruin flesje met een wit etiket met rode letters, luidt het. In het verleden had de afbeelding op het flesje zelfs de staart van een duivel – al is dat al geruime tijd niet meer het geval.

Volgens Van Honsebrouck zijn het bruine flesje, het witte etiket en de rode letters echter niet uniek, en de rechter is daarin gevolgd.

Duvel Moortgat kreeg eerder al eens ongelijk in deze zaak, maar ging tegen die uitspraak in beroep. Zonder succes: ook nu oordeelt de rechter dat er genoeg verschillen zijn tussen Duvel en Filou.