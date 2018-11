Duvel investeert in gefermenteerde thee kv

21 november 2018

16u59

Bron: Belga 0 Economie Brouwerij Duvel Moortgat heeft een meerderheidsbelang genomen in Jarr, een bedrijf uit Londen dat kombucha, een gefermenteerde thee, brouwt. De brouwgroep uit Puurs wil zo verder inspelen op de groeiende trends naar niet-alcoholische en natuurlijke dranken, meldt het bedrijf vandaag.

Duvel Moortgat neemt een belang van 60 procent, verdere financiële details zijn niet bekend. Jarr, opgericht in 2015, wil via de samenwerking met Duvel verder groeien in het Verenigd Koninkrijk en elders. Voorlopig zijn er nog geen plannen om het drankje in België te verkopen, verduidelijkt de brouwerij.

Met de overname zal er geïnvesteerd worden in een nieuwe site, waardoor de productie omhoog gaat. Jarr kan ook gebruikmaken van de kennis en het distributienetwerk van Duvel, klinkt het. De investering beantwoordt voor Duvel aan de stijgende vraag naar lage tot niet-alcoholische dranken.



"De manier om kombucha te maken, lijkt sterk op die van bier. Het is het resultaat van gepassioneerde mensen die met natuurlijke en kwalitatieve ingrediënten een smaakvolle drank brouwen. JARR vervolledigt ons gamma premium dranken", zegt CEO Michel Moortgat.

De vier oprichters van Jarr, Adam Vanni, Tom en Jess Seaton, en Neil Hinchley, behouden de leiding van het bedrijf.