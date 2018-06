Durffonds Arkimedes kost belastingbetaler 66,5 miljoen jv

25 juni 2018

08u45

Bron: belga 0 Economie Het Arkimedes-fonds gaat zijn 30.000 aandeelhouders bij elkaar roepen met de vraag de vervroegde stopzetting van het durfkapitaalfonds goed te keuren. Dat schrijft De Standaard.

Het aandeel Arkimedes is substantieel minder waard dan zijn oorspronkelijke inleg van 250 euro per aandeel en daardoor zullen beleggers de gewestwaarborg moeten claimen bij de overheid. 90 procent van de waarde (225 euro per aandeel) is afgedekt door de Vlaamse gewestwaarborg.

Het was in 2005 de eerste keer dat de Vlaamse overheid het brede publiek opriep om geld te stoppen in risicokapitaal voor meestal technologische starters. Kopers van de Arkimedes-aandelen werden niet alleen gelokt met de gewestwaarborg, maar ook met een belastingvoordeel van 35 procent van de investering.

Dankzij die dubbele matras (90 procent waarborg + 35 procent belastingkrediet) recupereren beleggers uiteindelijk 125 procent van hun investering. Dat komt neer op een jaarlijks rendement van 2,3 procent, betaald door de belastingbetaler. De gewestwaarborg en het belastingvoordeel kosten Vlaanderen 71,1 miljoen euro. Dat kan nog dalen tot 66,5 miljoen, want er moet nog wat restactief verkocht worden.