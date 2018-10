Dure energieprijzen wegen op competitiviteit bedrijven TTR

02 oktober 2018

Bron: Belga 2 Economie De hoge facturen voor elektriciteit, aardgas en stookolie wegen op de competitiviteit van de Belgische bedrijven. Daar waarschuwt het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) voor. De kost van de loonindexeringen in 2017 en 2018 dreigt immers 0,3 à 0,5 procent hoger uit te vallen dan verwacht. Dit zou kunnen wegen op de loonmarge voor de komende twee jaar, maar daarvoor is het nog wachten op definitieve cijfers van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB).

Elektriciteit, aardgas en stookolie maken deel uit van de gezondheidsindex, en bepalen dus mee de inflatie en ook de indexering van onze lonen. Energie werd het voorbije jaar evenwel een stuk duurder, en dreigt ook de komende maanden duurder te worden betaald. Zo stuwt bijvoorbeeld de onbeschikbaarheid van de kerncentrales als gevolg van betonrot de groothandelsprijzen voor elektriciteit omhoog.

In vergelijking met september 2017 werd stookolie op een jaar tijd 14,6 procent duurder, aardgas 12,7 procent en elektriciteit 3,4 procent. "Op een jaar tijd heeft dit een impact op de gezondheidsindex van 0,5 procent. Via de indexering van de lonen betekent dit een extra loonkost voor de bedrijven van 520 miljoen euro", becijferde VBO-hoofdeconoom Edward Roosens.

Door de duurdere elektriciteit, aardgas en stookolie zal de inflatie wellicht hoger uitkomen dan verwacht: in plaats van de verwachte 2,9 procent voor de periode 2017-2018 zal de inflatie wellicht uitkomen op 3,2 en mogelijk 3,3 à 3,4 procent.

Loonmarge

In de nieuwe loonwet is evenwel een veiligheidsmarge ingebouwd, in het geval de inflatie hoger uitkomt dan verwacht. Dit om de competitiviteit van de bedrijven niet in gevaar te laten komen. "Het zou inderdaad kunnen dat die veiligheidsmarge moet worden aangesproken en dat de loonmarge voor de komende twee jaar bijgevolg iets lager zal uitkomen", aldus Roosens.

Het is die loonmarge die bepaalt hoeveel onze lonen mogen stijgen. Volgens de hoofdeconoom is het voor de precieze impact echter nog wachten op de berekeningen van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) eind dit jaar, aangezien ook nog naar de evolutie van de lonen in de buurlanden moet worden gekeken. De loonevolutie in Duitsland speelt immers een grote rol in het bepalen van de loonnorm.

Bedrijfswagens

Roosens wijst nog op een extra handicap voor de bedrijven: de dure diesel. Het half miljoen bedrijfswagens die rondrijden in ons land, hoofdzakelijk op diesel en in de veronderstelling dat die allemaal met een tankkaart brandstof inslaan, verbruiken jaarlijks 875 miljoen liter diesel. Met diesel die 25 eurocent duurder is geworden, betekent dit een extra kost voor de bedrijven van 218 miljoen euro.