Duizenden kaderleden verliezen hun baan bij American Airlines SVM

28 mei 2020

18u41

Bron: Belga 0 Economie Ook American Airlines moet wegens de coronacrisis drastisch in het personeelsbestand knippen. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij kondigde in een interne memo aan dat in eerste instantie de baan van 30 procent van de kaderleden zal verdwijnen. Het zou meer concreet gaan om 5.000 van de 17.000 banen in die categorie. Voor piloten en stewards zullen nog maatregelen volgen.

"We moeten onze structurele kosten verminderen. Daarbij horen ook de grootste kostenposten, met name de lonen en sociale voordelen", zegt vicevoorzitster Elise Eberwein in de memo. "We moeten ons ook voorbereiden om op korte termijn een kleinere luchtvaartmaatschappij uit te baten."

De komende weken zou er meer duidelijkheid moeten komen over de gevolgen voor het vliegend personeel.

Bij American Airlines loopt al een programma van vrijwillig verlof en vervroegd pensioen. Volgens Eberwein hebben zich daar 39.000 van de 100.000 werknemers voor ingeschreven.

Steunpakket van 5,3 miljard euro

Net als vele concurrenten werd ook American Airlines midscheeps getroffen door de coronapandemie. Nagenoeg alle passagiersvluchten moesten opgeschort worden. De maatschappij kan rekenen op een steunpakket van 5,8 miljard dollar (5,3 miljard euro) van de Amerikaanse regering. In ruil moest American Airlines, net als sectorgenoten in de VS, beloven tot eind september niet aan het personeelsbestand te raken. De aankondiging van vandaag zal dus pas vanaf oktober gelden.

Ook andere Amerikaanse maatschappijen, zoals Delta Air Lines en United Airlines, lieten al verstaan dat er in de herfst banenverlies te verwachten is. Ook bij United is er bijvoorbeeld sprake van 30 procent van het kaderpersoneel.