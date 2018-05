Duizend vacatures in baggersector IB

30 mei 2018

05u06

Bron: Belga 0 Economie De Belgische baggeraars DEME en Jan De Nul zijn dit jaar op zoek naar meer dan 1.000 werknemers. Vorig jaar werd ook fors aangeworven, maar door de miljardeninvesteringen in meer schepen en de grote orderboeken is nog extra personeel nodig. Dat schrijft De Tijd vandaag.

DEME zoekt 660 mensen, 200 bemanningsleden en 460 bedienden en kaderleden, van wie het grootste deel ingenieurs. Bij Jan De Nul willen ze zich niet op een cijfer vastpinnen. Er is te horen dat ze 400 mensen extra kunnen gebruiken. "We zouden een gat in de lucht springen als we 600 goede mensen vinden", zegt Julie de Nul.

Grote rekruteringscampagne

De zoektocht naar nieuw personeel is geen sinecure. De baggeraars vissen in dezelfde vijver als de chemie, de engineering en de bouwsector. Bovendien moet het personeel steeds meer vaardigheden hebben omdat de bediening van schepen en de juridische uitvoering van grote werken steeds complexer wordt. "We hebben een grote rekruteringscampagne gedaan in Singapore omdat de kwaliteit van de universiteiten daar heel hoog is", zegt De Nul.