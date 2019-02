Duizend jobs in gevaar bij BNP Paribas Fortis: “Het was kiezen tussen de pest en de cholera” mvdb/SVM

27 februari 2019

14u12

Bron: Belga 0 Economie Bij BNP Paribas Fortis, de grootste bank van het land, zijn duizend jobs in gevaar. Dat bevestigen meerdere bronnen. Er komt evenwel een sociaal plan, waarbij oudere werknemers nog steeds op 58 jaar het bedrijf zouden kunnen verlaten. “Het was kiezen tussen de pest en de cholera”, klinkt het.

Het was de BBTK die vandaag de kat de bel aanbond. De vakbond zegt twee cao’s over werkzekerheid en arbeidstijdverlenging dan toch te ondertekenen. Eerder weigerde de vakbond te tekenen omdat beide cao’s gekoppeld waren. Maar daar is dus verandering in gekomen. Als niet getekend werd, dreigden immers duizend naakte ontslagen.

CEO Max Jadot kondigde deze week aan dat duizend jobs in gevaar zijn bij de bank. Dat is vooral het geval bij de kantoren en de ondersteunende diensten. In totaal zouden de komende jaren 2.500 mensen de bank verlaten, maar voor een groot deel via natuurlijke afvloeiingen. Dat is gelijkaardig aan het personeelsverloop van de voorbije jaren. Voor duizend werknemers dient evenwel naar een andere oplossing te worden gezocht.

Elke dag 12 minuten langer

Door het ondertekenen van de cao’s zou het banenverlies op een sociale manier kunnen gebeuren. In ruil moet wel elke dag 12 minuten langer gewerkt worden. Het sociaal plan zou onder meer voorzien in een uitstapregeling voor oudere werknemers. Die zouden nog steeds op 58 jaar het bedrijf kunnen verlaten, met tussenkomst van de bank.

“Het was kiezen tussen de pest en de cholera. Meer werken of duizend naakte ontslagen”, legt federaal secretaris Pia Desmet uit. “Een vrije keuze hadden we niet echt.”

De woordvoerder van de bank wou voorlopig niet reageren op de vakbondsberichten.