Duitsland wil 8,4 miljard euro in spoorwegmaatschappij investeren HR

11 mei 2020

17u10

Bron: Belga 0 Economie De Duitse overheid is van plan om miljarden te investeren om spoorwegmaatschappij Deutsche Bahn door de coronacrisis te loodsen. Dat blijkt uit een werkdocument dat in verschillende media circuleert.

De ministeries van Financiën en Transport berekenden dat de spoorgroep in de periode 2020-2024 tot 13,5 miljard euro zou kunnen verliezen. De dienstverlening werd door de corona-uitbraak fors teruggeschroefd.



De overheid zou bereid zijn om 80 procent van dat verlies te compenseren via een kapitaalverhoging tussen 6,9 en 8,4 miljard euro. Daar is wel nog toestemming voor nodig van de Europese Commissie.



Via besparingen in personeel en materiaal zou Deutsche Bahn zelf ook een inspanning doen. Het bedrijf zou ook door zijn schuldenplafond van 25,4 miljard euro mogen breken.

