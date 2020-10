Duitsland is de economische motor van Europa, maar dat was ooit anders: “Hun innovatiekracht is legendarisch”

. “Aan het begin van dit millennium werd Duitsland zelfs de zieke man van Europa genoemd.” Hoe is Duitsland erin geslaagd de drijvende kracht van Europa te worden? Welke invloed heeft Covid-19 op hun imperium? En mag België ook in de toekomst rekenen op het Duitse exportwonder?

Duitsland is de sterkste economie in de Europese Unie en de motor voor vele andere landen, waaronder België. Maar dat is zeker niet altijd zo geweest, weet Véronique Goossens, econoom binnen

In de nadagen van de Tweede Wereldoorlog werd het Europese continent in twee stukken gescheurd. Het Westen werd aangetrokken door de Britten en de Amerikanen, het Oosten door de Sovjet-Unie. De splitsing liep dwars door Duitsland. Na oplopende spanningen tussen de twee kampen richtten de geallieerden West-Duitsland op. Oost-Duitsland kwam onder een communistisch bewind terecht, met een centraal geplande economie, die de bevolking al gauw in armoede stortte. Het contrast met West-Duitsland kon niet groter zijn, waar na de oorlog een verrassend snelle wederopstanding kwam.

Een symbool van het Duitse Wirtschaftswunder was de Volkswagen Kever. Het is het beste verkochte automodel aller tijden Véronique Goossens

Veel was te danken aan de Duitse werkijver en de medewerking van de vakbonden. Anderzijds voorzag de regering in goede sociale voorzieningen en een economische politiek die een goede marktwerking verzekerde. In de jaren 50 raakten de Duitse producten meer en meer verspreid in de wereld. Een symbool van het Duitse Wirtschaftswunder was de Volkswagen Kever. Het is het beste verkochte automodel aller tijden.

Hereniging

De val van de Berlijnse muur in 1989 zette de geesten in gang om het land weer één te maken, hoewel dat aanvankelijk niet zo evident was. Frankrijk en Groot-Brittannië zagen een groot Duitsland niet zitten met de twee wereldoorlogen nog in het geheugen. Maar de Duitse bondskanselier Kohl zette door en gooide het op een akkoord met de Franse president Mitterrand. Die laatste droomde van een Europese eenheidsmunt, maar dat was niet naar de zin van de Duitse centrale bank. “Ik de euro, jij je hereniging,” stelde Mitterrand, en de hereniging kon beginnen.

Al gauw werd de hereniging aangewezen als de oorzaak van de economische neergang, maar het had eerder te maken met slecht economisch beleid

Duitsland boerde goed op dat moment, maar de hereniging maakte daar een abrupt einde aan. In 1992 verzandde de economie en begon de werkloosheid te pieken tot begin jaren 2000. Het was het tijdelijke einde van de economische macht van Duitsland.

Al gauw werd de hereniging aangewezen als de oorzaak van de economische neergang, maar het had eerder te maken met slecht economisch beleid. Bij de unificatie maakte Oost-Duitsland slechts 10 procent uit van de totale Duitse economie. De fabrieken lagen er verouderd bij en maakten inferieure producten die niemand wilde. Omdat West-Duitsland het goed stelde, werd een groot investeringsprogramma van de overheid op gang getrokken, waardoor de economische groei nog twee jaar hoge toppen scheerde. Het leek makkelijk om Oost-Duitsland te absorberen. Maar uit vrees om te veel schulden te maken, veranderde de Duitse regering in 1992 het geweer van schouder. Ze verhoogde de belastingen en sociale bijdragen en ging bovendien besparen. Daardoor steeg de inflatie en viel de voorheen stevige economische groei grotendeels stil. Als een economie trager draait, vallen de belastingsinkomsten tegen en dus verhoogde de regering opnieuw de fiscale druk. Dat zorgde ervoor dat de lonen almaar duurder werden en dus ook de Duitse producten op de wereldmarkt.

Ongeziene arbeidsmarkthervorming

Aan het begin van dit millennium werd Duitsland zelfs de zieke man van Europa genoemd. Een nooit geziene arbeidsmarkthervorming van de Duitse bondskanselier Schröder maakte een einde aan dat tijdperk. Het leitmotiv in die zogenaamde Hartz-hervormingen was dat je als exportland heel competitief moet zijn in een geglobaliseerde wereld. Uitzendarbeid werd versoepeld en de mini-jobs werden ingevoerd. Ze maakten het voor steuntrekkers of niet-werkenden mogelijk om voor een gelimiteerd bedrag bij te verdienen.

Werkloosheidsuitkeringen werden beperkt tot maximum 1 jaar met een heel strikte opvolging van je inspanningen om een job te zoeken

Werkloosheidsuitkeringen werden beperkt tot maximum 1 jaar met een heel strikte opvolging van je inspanningen om een job te zoeken. Je kan daarbij verplicht worden om een job te aanvaarden. Tegelijkertijd werd ook stevig ingezet op loonmatiging. De Duitse export begon opnieuw te floreren. Maar de keerzijde was dat de armoede steeg, ook bij een groot deel van de werkende Duitsers. Vooral de voormalige Oost-Duitsers voelen zich minderwaardig. De werkloosheid ligt er hoger en het BBP (Bruto Binnenlands Product) per inwoner is er nog altijd lager. De grote, sterke bedrijven bevinden zich dan ook hoofdzakelijk in het westelijke deel.

België profiteert van Duitse export

Duitslands belangrijkste exportproducten zijn auto’s, (elektrische) machines en chemische producten. Ze vinden vooral afzet in China. Duitsland voert zelfs meer uit naar China dan omgekeerd. Ook België profiteert daarvan omdat we veel half afgewerkte producten maken voor Duitse fabrieken, auto-onderdelen bijvoorbeeld. Net zoals Duitsland zijn we een zeer open economie en dat maakt ons kwetsbaar voor internationale schokken. Denk maar aan Donald Trump die al jarenlang dreigt om de Duitse auto’s aan zijn landsgrens duurder te belasten. Of een harde brexit, die ook de Belgische economie zwaar kan treffen.

Covid-19 deed de Duitse regering uitpakken met een reusachtig stimuluspakket van 1.368 miljard

In 2018 gebeurde wat velen volslagen verraste. De industriële productie viel scherp terug. Twee fenomenen traden tegelijkertijd op. De auto-industrie kon niet volgen met de nieuwe strengere uitstootnormen. En de chemische industrie kreeg zijn producten niet vervoerd door de lage waterstanden van de Rijn ten gevolge van de klimaatopwarming. Maar deze ontwikkelingen verbleken volledig bij de impact van Covid-19. Het deed de Duitse regering uitpakken met een reusachtig stimuluspakket. Zo’n 285 miljard euro direct geïnjecteerd in de economie, 251 miljard gaat naar uitstel van belastingen en maar liefst 832 miljard wordt uitgetrokken voor staatsgaranties en leningen aan bedrijven. In totaal is dat 1.368 miljard. Om de grootteorde van bedrag even in perspectief te zetten: dat is ongeveer drie keer het volledige BBP van België.

Innovatiekracht

Het zal Duitsland een groot voordeel geven om weer uit het dal te klimmen. Belangrijk daarbij is hoe snel de wereldvraag naar Duitse producten zal hernemen. De Duitsers hebben alvast een goede startpositie want hun innovatiekracht is legendarisch. Ze zijn heel goed en snel in het omzetten van nieuwe ideeën in commercieel succesvolle producten. De voorbije jaren werden investeringen hierin nog opgedreven, terwijl de Duitse economie het toch wat moeilijker had. Het is ook nog meer dan vroeger een ondernemend land geworden. Duitsland heeft dus goede kaarten om opnieuw de drijvende kracht van Europa te worden.

De juiste keuzes maken voor je portefeuille? Laat je gidsen door experts en surf naar onze MijnGids-pagina.

Lees ook:

Geen belastingontwijking meer via duolegaat: zoveel blijft er over als je 600.000 euro bij testament toekent aan drie familieleden (+)

Zullen nieuwe belastingen ons redden? “Ons land investeert al jarenlang veel te weinig” (+)

“Stel dat Covid-19 vertrouwen van consument blijft dwarsbomen, dan kan deflatie uitbreken”. Waarom moeten we dit vrezen? (+)