Duitsland en Frankrijk willen "Europese kampioenen" in de industrie creëren

19 februari 2019

Duitsland en Frankrijk hebben hun initiatief voor een Europese industriële strategie en bijhorende hernieuwde regels uit de doeken gedaan. Berlijn en Parijs willen "nieuwe kampioenen" in de Europese industrie creëren. De plannen volgen op het njet van de Europese Commissie tegen de fusie van de treintak van het Duitse conglomeraat Siemens met de Franse treinbouwer Alstom.

"Dit is een belangrijke dag, na maanden werk zijn we het eens geraakt over de definitie van een industriële strategie voor Europa, die we aan onze Europese partners gaan voorstellen", zei de Franse minister van Economie, Bruno Le Maire, op een persconferentie in Berlijn. "We moeten onze krachten bundelen en sterker tezamen vooruitgaan", voegde zijn Duitse confrater Peter Altmaier toe.

Batterijen voor elektrische auto’s

Een eerste concreet samenwerkingsproject draait rond de productie van batterijen voor elektrische auto's. Het initiatief staat open voor andere Europese landen. Duitsland en Frankrijk hopen op een antwoord van de Europese Commissie op hun plannen voor 1 april. Volgens Altmaier valt in de komende weken ook een beslissing over de creatie van een nieuw consortium rond die "sleuteltechnologie". Duitsland stelt alvast 1 miljard euro steun ter beschikking, Frankrijk 700 miljoen.

"Het is de eerste keer in jaren ... misschien zelfs in decennia dat we zo'n belangrijk initiatief lanceren en dat Frankrijk en Duitsland het eens zijn over een gemeenschappelijke strategie rond de industrie voor de 21ste eeuw", dixit le Maire.

Het memorandum dat beide landen voorstellen, steunt op drie pijlers. Zo is er innovatie en het vinden van de nodige financiering en anderzijds, het aanpassen van de Europese regels - die zijn "verouderd, zoals het fiasco van de fusie Siemens-Alstom aantoonde", aldus Le Maire. Het beter beschermen van de Europese industrie, met spitstechnologie die in Europa moet blijven, vormt de derde as.