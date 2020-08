Duitsland behoudt tijdelijke werkloosheid tot eind 2021 SVM

26 augustus 2020

10u04

Bron: Belga 0 Economie De Duitse regering heeft een akkoord bereikt om het systeem van tijdelijke werkloosheid wegens corona te verlengen tot eind volgend jaar. Volgens Duits minister van Financiën Olaf Scholz zal de verlenging van de ‘Kurzarbeit’ ongeveer 10 miljard euro kosten.

De regering van bondskanselier Angela Merkel bereikte gisteravond een akkoord om de steunmaatregel met een jaar te verlengen. Daarbij neemt de overheid een deel van de lonen voor haar rekening, waardoor bedrijven die door de coronacrisis getroffen worden minder snel werknemers moeten afdanken.

"Op dit moment gaat het erom de economie te stabiliseren", zei Scholz tijdens een televisie-interview. "Omdat we snel en uitgebreid ingegrepen hebben, zijn we erin geslaagd Duitsland veel beter doorheen de crisis te loodsen dan vele andere landen."

De grootste economie van Europa gebruikte het systeem van tijdelijke werkloosheid eerder al om massale ontslagen te vermijden, bijvoorbeeld tijdens de financiële crisis van iets meer dan tien jaar geleden. In juli maakten in Duitsland ongeveer 5,6 miljoen mensen gebruik van de ‘Kurzarbeit’. In mei waren dat er nog 7 miljoen.