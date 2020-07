Duitse staat is grootste aandeelhouder Lufthansa jv

06 juli 2020

16u36

Bron: DPA 0 Economie De Duitse staat is nu officieel de grootste aandeelhouder van de luchtvaartgroep Lufthansa, het moederbedrijf van Brussels Airlines. De Bondsrepubliek heeft een belang van 20,05 procent verworven, zo kondigde Lufthansa aan in een beursmelding.

De instap van de Duitse staat in Lufthansa was aangekondigd. Hij maakt deel uit van het reddingspakket van 9 miljard euro waarover Lufthansa en de Duitse regering het eind mei eens raakten. De regering pompt meer bepaald 6 miljard euro in Lufthansa terwijl de groep ook kan rekenen op een lening van 3 miljard euro via de Duitse ontwikkelingsbank KfW.



De staat betaalde voor de aandelen maar 2,56 euro per aandeel, een pak minder dan de huidige koers van het aandeel (circa 9 euro maandag).



Zaterdag raakte bekend dat Lufthansa een eerste schijf steun - ongeveer 1 miljard euro - ontvangen had.

In België onderhandelt Lufthansa nog met de regering over enkele honderden miljoenen euro's staatssteun voor dochter Brussels Airlines.