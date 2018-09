Duitse piloten en personeel Ryanair staken morgen HR

10 september 2018

23u40

Bron: Belga 3 Economie In Duitsland gaan het personeel en de piloten van Ryanair morgen staken. Ze eisen betere verloning en betere werkomstandigheden. Dat melden de Duitse vakbonden maandag. De staking zou 24 uur duren en er zijn onder meer 400 Duitse piloten en copiloten betrokken.

Bij de Ierse lagekostenluchtvaartmaatschappij Ryanair vindt waarschijnlijk op vrijdag 28 september de "grootste staking ooit" plaats. Verschillende Europese vakbonden (België, Spanje, Portugal, Italië en Nederland) die het cabinepersoneel vertegenwoordigen, kwamen vorige week vrijdag samen in Rome. De bonden trachten al maanden om Ryanair ertoe te krijgen om de verschillende nationale sociale wetgevingen toe te passen van de landen waar Ryanair actief is, en niet enkel de Ierse wetgeving.

Grootste staking ooit

Eerder dreigde het cabinepersoneel al met "de grootste staking ooit" bij Ryanair in de laatste week van september. De precieze datum zou donderdag meegedeeld worden tijdens een nieuwe vergadering van de bonden, dit keer in Brussel. Die datum is "tot nader order" vastgelegd op vrijdag 28 september.