Duitse overheid komt met reddingslijn van 380 miljoen euro voor Thomas Cook-dochter Condor KVE

25 september 2019

08u45

Bron: Belga 0 Economie De Duitse overheid schiet vakantievliegmaatschappij Condor te hulp met een overbruggingskrediet van 380 miljoen euro. De Duitse luchtvaarttak van de failliete Britse toerismegigant Thomas Cook kan daardoor, in tegenstelling tot activiteiten in de meeste andere Europese landen, actief blijven.

Condor-topman Ralf Teckentrup benadrukt dat de Duitse tak alleen in de problemen is geraakt door het faillissement van Thomas Cook. "We zijn een gezond bedrijf", zegt hij. "Onze liquiditeit verdween in het verleden in de zakken van het moederbedrijf. Deze voorziening helpt ons door de winter. In de zomer heeft een maatschappij als de onze geen hulp nodig."

Het krediet moet door de Europese Commissie nog worden getoetst aan de regels voor staatssteun. Zodra het krediet daarna beschikbaar komt, is het geldig voor zes maanden. De meeste banen van de 5.000 medewerkers van Condor moeten hiermee volgens de Duitse minister van Economie Peter Altmaier kunnen worden gered. "Condor is een rendabel bedrijf: onze beslissing is enkel gebaseerd op basis van de bedrijfsvoering, niet op basis van politieke criteria."

Toekomst zonder Thomas Cook

Met het overbruggingskrediet krijgt Condor nu de tijd om op zoek te gaan naar een definitieve oplossing. De Duitse deelstaat Hesse, waar Condor is gevestigd, staat garant voor de helft van het krediet. Hesse benadrukt dat Condor moet werken aan een toekomst zonder Thomas Cook. Er zou al worden gesproken met overnamekandidaten.

Duitsland verstrekte in 2017 een noodkrediet van 150 miljoen euro aan de budgetvlieger Air Berlin. Dat bleek tevergeefs. "Wij zijn een ander geval dan Air Berlin", zo benadrukte Teckentrup.