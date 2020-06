Duitse Inno-moeder Karstadt-Kaufhof sluit 62 van 172 filialen, 5.000 banen op de tocht ADN

19 juni 2020

14u47

Bron: Belga 4 Economie De Duitse warenhuisketen Galeria Karstadt Kaufhof, het moederbedrijf van de Belgische Galeria Inno's, sluit 62 van de 172 filialen. Daardoor verdwijnen mogelijk ruim 5.000 banen. Dat heeft de onderneming vrijdag bekendgemaakt. Om welke filialen het precies gaat, zal vrijdag nog aan de medewerkers meegedeeld worden.

De sluiting van ruim een derde van de filialen is volgens de directie van de warenhuisketen de enige manier om het bedrijf te redden. "We weten wat dit betekent voor de getroffen medewerkers, maar er is geen alternatief", klinkt het. Het gaat er volgens de directie nu om de toekomst van het bedrijf en vele duizenden banen veilig te stellen.

Door de sluitingen en bijkomende besparingsmaatregelen zouden minstens 5.000 van de 28.000 banen bij het concern verdwijnen. Begin april al meldde Galeria Karstadt Kaufhof dat het bescherming zocht tegen de schuldeisers. De coronacrisis, waardoor de winkels moesten sluiten, hakte zwaar in op de keten. Meer dan een half miljard euro omzet ging verloren.



Het is niet meteen duidelijk of er ook een impact zal zijn voor de Belgische winkels (Galeria Inno). Het gespecialiseerde vakblad RetailDetail schreef eerder dat die buiten schot zouden blijven.