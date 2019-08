Duitse industrie blijft slabakken tvc

07 augustus 2019

12u08

Bron: Belga 0 Economie De Duitse industrie is ook in juni zwak blijven presteren. De productie daalde in vergelijking met de voorgaande maand met 1,5 procent, zo blijkt uit vandaag gepubliceerde officiële statistieken. De terugval was drie keer zo sterk als analisten hadden verwacht.

Tegenover dezelfde maand vorig jaar bedroeg de terugval van de industrie in Duitsland 5,2 procent. Dat is de sterkste daling sinds november 2009, toen de wereld in de ban was van een zware financiële crisis.

Alleen de bouwsector boekte een kleine plus van 0,3 procent. De uitvoergerichte Duitse industrie lijdt onder de internationale handelsconflicten, de onzekerheid over de brexit en de structurele veranderingen in de auto-industrie.

Economen denken dat de Duitse economie na een goed jaarbegin in het tweede kwartaal niet meer gegroeid is en mogelijk zelfs is gekrompen. Een eerste schatting van de ontwikkeling van de evolutie van het bruto binnenlands product wordt volgende week woensdag gepubliceerd.