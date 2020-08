Duitse groep Deichmann neemt 43 Brantano-filialen over die Vanharen-winkels worden TT HAA

24 augustus 2020

13u53

Bron: Belga, ANP 60 Economie De Duitse schoenwinkelgroep Deichmann neemt vanaf 1 oktober 43 vestigingen van de failliete schoenwinkelketen Brantano over. Dat melden De Tijd en de curatoren van het failliete FNG. Het lot van de andere 66 winkels is nog onduidelijk.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De 43 overgenomen winkels zullen worden omgebouwd tot winkels van Vanharen, de Nederlandse keten in eigendom van Deichmann.

De overeenkomst die de curatoren afgesloten hebben met Vanharen Schoenen omvat dat de curatoren tot eind september in de overgenomen winkels verder de uitverkoop van de voorraden kunnen organiseren.





Over de verdere modaliteiten en de concrete uitvoering van de overname, zal volgens de curatoren “binnenkort door Vanharen Schoenen verder gecommuniceerd worden”. Dan moet ook duidelijk worden welke medewerkers van Brantano meegaan naar de nieuwe eigenaar.

Met de overname van 43 Brantano-vestigingen vergroot Vanharen zijn aanwezigheid op de Belgische markt waar het in de voorbije jaren zestien filialen opende.

Duitse groep

Vanharen is op de Nederlandse markt actief met 143 winkels en is onderdeel van de Duitse Deichmann groep. Dat moederbedrijf is naar eigen zeggen marktleider in de Europese schoenendetailhandel en actief in 31 landen wereldwijd. Met ongeveer 43.000 medewerkers baat het meer dan 4.200 winkels en 40 onlinewinkels uit.

Lees ook:

- Uitverkoop Brantano verzandt in chaos: “De winkels zijn geplunderd, de werknemers mentaal gekraakt” (+)