Duitse export onverwacht flink gestegen HR

09 december 2019

08u49

Bron: ANP 0 Economie De goederenexport van Duitsland is in oktober flink gestegen, terwijl economen juist op een lichte daling hadden gerekend. Volgens het Duitse federale statistiekbureau ging de export in oktober met 1,2 procent omhoog tot een bedrag van 119,5 miljard euro, in vergelijking met de voorgaande maand.

Economen hadden in doorsnee op een krimp met 0,3 procent gerekend. In september was nog sprake van een stijging van de Duitse uitvoer met 1,5 procent. De import van de grootste economie van Europa bleef in oktober onveranderd op 98 miljard euro, na een toename met 1,3 procent een maand eerder. Het statistiekbureau verklaarde dat vooral de export naar landen buiten de Europese Unie duidelijk in de lift zat.