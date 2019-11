Duitse economie belandt onverwacht toch niet in recessie HR

14 november 2019

08u38

Bron: Belga, ANP 0 Economie De Duitse economie is, onverwacht, niet in een recessie beland. Dat blijkt uit cijfers van het Duitse bureau voor statistiek.

In het derde kwartaal was in de grootste economie van de eurozone sprake van een groei van 0,1 procent op kwartaalbasis, zo meldde het Duitse statistiekbureau.

De groei was tegen de verwachting van economen in. Die gingen in doorsnee uit van een teruggang van het bruto binnenlands product met 0,1 procent, waarmee wel sprake zou zijn geweest van twee kwartalen op rij van krimp en daarmee van een recessie.

Dat de situatie in Duitsland al tijden minder is, is geen geheim. Eerder verlaagde het land al zijn verwachting voor de economische groei in 2020. Vooral de Duitse industrie heeft meer en meer te lijden van de handelsoorlog. De toename van protectionistische maatregelen drukt op de Duitse export, waardoor de vraag naar Duitse producten afneemt.

Het ministerie van Economische Zaken van Duitsland weet het mindere toekomstbeeld eerder aan de afzwakkende wereldwijde vraag, de brexit en de aanhoudende handelsoorlog.