Duitse centrale bank: "Duitsland belandt mogelijk in recessie” KVDS

19 augustus 2019

13u13

Bron: Belga 0 Economie De Duitse economie - de grootste van de eurozone - staat mogelijk op het punt in een recessie te belanden. Dat zeggen experts van de Bundesbank, de Duitse centrale bank. "Het totale economische plaatje zou opnieuw licht negatief kunnen zijn" in het derde kwartaal, klonk het maandag in een maandelijks rapport.

Volgens een eerste raming van het Duitse statistiekbureau kromp de economie in het tweede kwartaal van dit jaar met 0,1 procent. Vooral op de buitenlandse handel zit sleet, door een dalende vraag.

Zwakke industrie

De centrale bank verwacht ook in het derde kwartaal een zwakke industrie. Het is volgens de experts nog niet duidelijk of ook de binnenlandse vraag klappen zal krijgen.





Indien de Duitse economie ook in het derde kwartaal krimpt, is er sprake van een recessie. Die term wordt immers gebruikt wanneer de economische groei twee opeenvolgende kwartalen negatief is.

De prognose van de Bundesbank komt er na weken van slechter dan verwachte cijfers over de Duitse economie en van teleurstellende bedrijfsresultaten. Analisten gepolst door Bloomberg rekenden tot voor kort nog op 0,2 procent groei in Duitsland in het derde kwartaal, maar verscheidene onder hen verlaagden sindsdien hun verwachtingen.